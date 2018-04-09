Muratbey Uşak Umut Tüketti

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattındaki en yakın rakibi Gaziantep Basketbol'a da deplasmanda 68-65 mağlup olan Muratbey Uşak, 5 sezondur yer aldığı ligde kalma ihtimalini mucizelere bıraktı.

Sezon boyunca sadece 4 galibiyet alabildiği ligde üst üste 8 maçtan yenilgiyle ayrılan son sıradaki Uşak'ın bitime 6 hafta kala kurtuluş hattıyla arasında 3 galibiyet fark var. 16 yıllık Ozan Bulkaz döneminden sonra bu sezon teknik heyette istikrarı yakalayamayan Ege temsilcisinin 2 hafta içinde kurtuluş umutlarını matematiksel olarak yitirme ihtimali bulunuyor. - İzmir