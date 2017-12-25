Muratbey Uşak'ta Aziz Bekir'den İşbaşı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11 haftada 1 galibiyetle son sırada bulunan Muratbey Uşak'ta istifa ederek Trabzonspor'la anlaşan Ozan Bulkaz'ın yerine getirilen Aziz Bekir, işbaşı yaptı.

Muratbey Uşak'ta Aziz Bekir'den İşbaşı



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11 haftada 1 galibiyetle son sırada bulunan Muratbey Uşak'ta istifa ederek Trabzonspor'la anlaşan Ozan Bulkaz'ın yerine getirilen Aziz Bekir, işbaşı yaptı.

Petkimspor'dan ayrılıp ligde üst üste 9 yenilgi alan kırmızı-siyahlılarla resmi sözleşme imzalayan Bekir, yeni takımıyla ilk maçına cumartesi günü iç sahada Eskişehirspor karşısında çıkacak. - İzmir

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