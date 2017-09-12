Muratbey Uşak'a Eğitim Sponsorluğu

Uşak Final Temel Lisesi, Muratbey Uşak'a eğitim sponsoru oldu.



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Muratbey Uşak'ın genel menajeri Fatihan Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada Uşak Final Temel Lisesi arasında sponsorluk anlaşması imzaladıklarını kaydetti.



Türkiye Erkekler Basketbol Bölgesel Liginde mücadele eden Muratbey Uşak'ın alt yapı takımında eğitim çağındaki sporcuların bundan böyle Uşak Final Temel Lisesinde eğitim alacaklarını belirterek, şunları söyledi:



"Türkiye Erkekler Basketbol Bölgesel Liginde bu sezon ilk defa mücadele edecek takımda 15 ile 18 yaş arasında sporcularımız var. Dolayısıyla bu sporcularımızın eğitim ihtiyaçları var. Tabi ki bizim için öncelikli hedefimiz spordan önce eğitimlerine başarılı bir şekilde devam etmeleri. Eğitim birinci önceliğimiz, öğrencilerimiz artık sponsorluk anlaşması yaptığımız Uşak Final Temel Lisesinde eğitim görecek. Alt yapı çalışmalarımız için elimizden geleni yapıyoruz. Bu sporcularımız ileride başarılı bir şekilde süper ligde mücadele edecek."



Uşak Final Temel Lisesi Müdürü İbrahim Uçar ise sponsorluk anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.