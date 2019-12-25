Murat Zorluoğlu kimdir? Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu kimdir?

25.12.2019 13:23 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:23

Yaptığı açıklamalarla gündem olan ve sosyal medyada yankı uyandıran Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, vatandaşların merak konusu oldu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu kimdir? Murat Zorluoğlu kimdir? Murat Zorluoğlu hayatı ve biyografisi!

MURAT ZORLUOĞLU KİMDİR?

Murat Zorluoğlu 1971 yılında Ankara/Haymana'da doğdu. İlkokulu memleketi olan Trabzon/ Çaykara-Kumlu Köyü İlkokulunda, ortaokulu Trabzon İmam Hatip Lisesinde, liseyi İstanbul- Hayrullah Kefoğlu Lisesinde, yükseköğrenimini ise 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.

MURAT ZORLUOĞLU BİYOGRAFİSİ VE HAYATI

Mülki idare amirliği mesleğine 1994 yılında Trabzon kaymakam adayı olarak başladı. Kaymakam adaylığına müteakip 1997–1999 yıllarında Mersin Gülnar Kaymakamlığı; 1999–2003 yıllarında Bingöl Genç Kaymakamlığı; 2003-2008 yıllarında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ve 2008-2012 yıllarında ise aynı yerde Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı, İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanlığı ve Mevzuat ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Bu görevlerinin yanı sıra, 2005-2012 yılları arasında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde (YBYK) Türkiye Heyetinin Milli Sekreteri ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Demokrasi Yönlendirme Komitesinde (CDLR) Türkiye adına üye olarak görev yaptı.

15.09.2012 tarihli ve 28412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan müşterek kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına, Nisan 2013 tarihinden itibaren de bu Bakanlıkta Müsteşar Yardımcılı Vekilliğine atandı. Mart 2015- Temmuz 2017 yılları arasında Elazığ Valiliği görevi yaptı. Bakanlar Kurulunun 13 Haziran 2017 tarihli ve 10458 sayılı Kararı ile Van Valiliği görevine atanmış, ayrıca belediye başkan vekilliği görevini yerine getirmiştir.

2004–2005 yıllarında Nottingham Üniversitesinde (İngiltere) Kamu Yönetimi Bölümü alanında yüksek lisans yaptı ve bu kapsamda Avrupa Birliği Karar Mekanizmalarına Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Etkisi konulu tezi ile Avrupa Birliği bölgesel politikaları ve yapısal fonlarını özel olarak inceledi. 2007 yılında Birmingham Üniversitesinde Avrupa Birliğinin yapısı ve politika oluşturma süreçleri konularında 4 aylık akademik programa katıldı.

2011 yılına yayınlanan Local Authorities in Turkey (Türkiye'de Mahalli İdareler) adlı kitabı ve Yeni Yerel Yönetimler Mevzuatı ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı adlı makalesi bulunan Murat ZORLUOĞLU, iyi derecede İngilizce bilmektedir (2012 KPDS PUANI 95).

31 Mart 2019 yerel seçimleri için Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olarak gösterildi ve Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

EĞİTİM DURUMU

• 2007 Ocak- Nisan Yüksek Lisans - Birmingham Üniversitesi (İngiltere), Avrupa Araştırma Kuruluşu, Çağdaş Avrupa Çalışmaları

• Genişleyen Avrupa Birliğinin kuruluşları, Avrupa Birliğinde politika belirleme süreçleri ve Avrupa Birliğinde Uyum, dayanışma ve yerel yönetimlerin rolü konularında hem akademik hem de uygulamalı eğitim aldı.

• 2004-2005 Yüksek Lisans- Nottingham Üniversitesi (İngiltere), Kamu Yönetimi Bölümü (Üstün başarılı derece ile)

• Avrupa Birliği Karar Mekanizmalarına Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Etkisi konulu tez kapsamında Avrupa Birliği bölgesel politikaları ve yapısal fonlarını özel olarak inceledi.

• 1989-1993 Lisans- Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

• 1986-1989 Lise- Trabzon Lisesi ve Hayrullah Kefoğlu Lisesi (İstanbul)

• 1983-1986 Ortaokul- İmam Hatip Lisesi (Trabzon)

• 1978-1983 İlkokul- Kumlu Köyü İlkokulu (Trabzon- Çaykara)

İŞ DENEYİMİ

• 2019-Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı

• 2017-2018 Van Valiliği

• 2015-2017 Elazığ Valiliği

• 2013-2015 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili

• 2012-2013 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı

• 2008-2012 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

• 2003-2008 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü

• 1999-2003 Bingöl/Genç Kaymakamı

• 1997-1999 Mersin/Gülnar Kaymakamı

• 1994-1997 Trabzon Kaymakam Adayı