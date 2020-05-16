Murat Yıldırım mutfaktaki maharetlerini sergiledi
Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım, eşi İman Elbani için evinde Fas gecesi düzenledi
16.05.2020 17:15 | Son Güncelleme: 16.05.2020 17:15
İftar yemeği için Moroccon Kuskus'u yapan Murat Yıldırım, sosyal medyadan paylaştığı bu karenin altına "Korona döneminde Moroccon Kuskusu bile öğrendik. ve büyük şef İman Elbani" notunu düştü.
İman Elbani ise kendi hesabından eşi Murat Yıldırım'ın Moroccan çayı servis ettiği görüntüleri paylaştı.
Kaynak: Snob Magazin