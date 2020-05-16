Murat Yıldırım mutfaktaki maharetlerini sergiledi Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım, eşi İman Elbani için evinde Fas gecesi düzenledi

İftar yemeği için Moroccon Kuskus'u yapan Murat Yıldırım, sosyal medyadan paylaştığı bu karenin altına "Korona döneminde Moroccon Kuskusu bile öğrendik. ve büyük şef İman Elbani" notunu düştü.

İman Elbani ise kendi hesabından eşi Murat Yıldırım'ın Moroccan çayı servis ettiği görüntüleri paylaştı.



