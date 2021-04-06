Murat Yıldırım koronavirüse yakalandı
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Murat Yıldırım koronavirüse yakalandı

Hürriyet - Haberler | Magazin
Murat Yıldırım koronavirüse yakalandı

Show TV ekranlarında yayınlanan 'Ramo' dizisinde 'Ramo' karakterine hayat veren Murat Yıldırım koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Show TV ekranlarında yayınlanan 'Ramo' dizisinde 'Ramo' karakterine hayat veren Murat Yıldırım koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından sevenlerine bilgi veren Yıldırım, ' Bir yıl kovalamanın ardından 'evet, covid beni de yakaladı' 5. Günümdeyim daha iyiyim çok daha iyi olacağım. Bütün dünyadan bu hastalığın gitmesi için dua ediyorum. Kendinize dikkat edin' mesajını paylaştı.

Ramo dizisinin çekimlerini bir süre ara verildiği öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet

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