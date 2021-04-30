Murat Yıldırım'dan ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi
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Murat Yıldırım'dan ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi

Murat Yıldırım'dan ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Oyuncu aracına yüklediği kolileri 17 günlük tam kapanma başlamadan önce tek başına taşıyarak dağıttı.

Oyuncu aracına yüklediği kolileri 17 günlük tam kapanma başlamadan önce tek başına taşıyarak dağıttı. Yıldırım'ın yaptığı bu anlamlı yardım ise bir vatandaşın o anları görüntülemesiyle ortaya çıktı.

Murat Yıldırım geçtiğimiz yıl da ramazan ayında bir süpermarkette ihtiyaç sahibi aileler için yardım kolileri hazırlarken görüntülenmişti. Ayrıca Etiyopya'da da 1000 aileye yardım kolisi gönderen oyuncuya Etiyopyalı çocuklardan "Murat Yıldırım çok teşekkür ederiz" yazılı mesajlar gelmişti.

Kaynak: Hürriyet

Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı
Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı
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