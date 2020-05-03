Murat Yıldırım'dan bin aileye iftar yemeği

Başarılı oyuncu Murat Yıldırım yaptığı iyilik hareketlerine bir yenisini daha ekledi.

Afrika'da çektiği fotoğraflarla bilinen fotoğraf sanatçısı arkadaşı Gökhan Akil vesilesi ile Etiyopya'da iftar yemeği verdi. Murat Yıldırım Etiyopya'daki yardıma muhtaç olan 1000 aile için iftar yemeği dağıttı. Etiyopyalı çocuklar ise 'Murat Yıldırım Çok Teşekkür Ederiz" yazılı kağıtlar ile Yıldırım'a teşekkür etti.



