Murat Yıldırım 4 Milyon Dolarlık Evini 1 Milyon Dolara Dekore Ettirdi

Murat Yıldırım 4 Milyon Dolarlık Evini 1 Milyon Dolara Dekore Ettirdi

Arap hayranları Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'ndeki evini öğrenmesiyle Beykoz'da 4 milyon dolara ev alan Murat Yıldırım, tadilat ve dekorasyon için 1 milyon TL daha harcadı.

Nişantaşı'ndan Beykoz'a taşınan Murat Yıldırım-İmane Elbani çifti, tadilat ve dekorasyon için 1 milyon TL daha harcamak yapmak zorunda kaldı.

HAYRANLARINDAN KAÇMIŞTI

Murat Yıldırım, Arap hayranlarının Nişantaşı'ndaki evinin adresini öğrenmesi üzerine Beykoz'da güvenlikli bir siteden 4 milyon dolara yeni bir villa satın aldı.

1 MİLYON LİRA DAHA ÖDEDİ

Posta'nn haberine göre; 5 katlı, havuzlu ve bahçeli villaya 16 milyon lira ödeyen Yıldırım, evin tapusunu da eşi İmane Elbani'nin üzerine yaptığını açıklamıştı. Ünlü oyuncunun, villasının tadilat ve dekorasyonu için 1 milyon lira harcadığı öğrenildi.

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