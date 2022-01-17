Murat Yıldırım'a yoğun ilgi

Ekranların yakışıklı ve başarılı oyuncusu Murat Yıldırım, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. İşte detaylar…

Öğlen saatlerinde tek başına AVM'ye gelen yakışıklı oyuncunun ilk durağı meydan katı oldu. Burada bulunan mağazaları dolaşan ve yeni yıl sezon ürünlerini inceleyen yakışıklı oyuncuya sevenleri yoğun ilgi gösterdi.

Özellikle yabancı hayranlarının alışveriş süresi boyunca yoğun ilgi gösterdiği Murat Yıldırım, yanına gelen sevenlerini kırmayıp uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdi.

Snob Magazin - Magazin Haberleri