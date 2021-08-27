Murat Yenipazar: "Mevzu rakibin kim olduğu değil, bizim nasıl voleybol oynadığımız önemli"
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Murat Yenipazar: "Mevzu rakibin kim olduğu değil, bizim nasıl voleybol oynadığımız önemli"

Murat Yenipazar: 'Mevzu rakibin kim olduğu değil, bizim nasıl voleybol oynadığımız önemli'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Murat Yenipazar, Avrupa Şampiyonası hakkında yaptığı açıklamada, "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Mevzu rakibin kim olduğu değil, bizim nasıl voleybol oynadığımız önemli" dedi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Murat Yenipazar, Avrupa Şampiyonası hakkında yaptığı açıklamada, "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Mevzu rakibin kim olduğu değil, bizim nasıl voleybol oynadığımız önemli" dedi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 1-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesinde Burhan Felek Spor Salonu'nda medya ile buluştu. Toplantıda konuşan takım kaptanlarından Murat Yenipazar, "Vekaleten buradayım ama burada kalmaya da istekliyim. İlk defa böyle bir konuşma yapıyorum ama son olacağını da düşünmüyorum. Çok istekli bir takım var. Bunun için kaptanlık yapmak gurur verici. Böyle bir takımla, böyle bir jenerasyonla tekrardan bu arenaya çıkmak benim için büyük bir onur ve gurur. Çalışmalarımızı yazın başından beri yapıyoruz. Çok yükselen bir grafiğimiz var. Bizim için her hazırlık maçı gerçek bir maç. O yüzden sıralamadaki puanımızı yükseltmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Mevzu rakibin kim olduğu değil, bizim nasıl voleybol oynadığımız önemli. Mesele sadece Avrupa Şampiyonası da değil. Biz belki oraya gidiyoruz ama çok daha ileri seviyede yapabileceğimiz şeyler için kendimize inancımız tam. Teknik ekibimize, yönetimimize inancımız tam. Desteğe, sabra ihtiyacımız var. Çünkü saha içerisinde zorlu anlar yaşayacağız, sadece bunla ilgili olarak işimizi seviyoruz. En iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Biz artık olimpiyatı konuşabiliyorsak bu bizim için çok büyük bir adım. Bunu daha önce konuşan bir jenerasyonumuz yoktu. Bunları konuşmaya, düşünmeye başladık. En yukarısı tabii ki de olimpiyat. Bunun için sıralamadaki puanlarımızı yükseltmemiz gerekecek. Her maç, her set, her sayı çok önemli. Bunun için sahaya çıkacağız. Bunlar bizim için güzel örnek teşkil ediyor. Biz sadece başka bir yoldan gitmek zorundayız. Bu yol birazcık daha zor. Kendimize modifiye edip daha yukarılara nasıl çıkartırız diye konuşuyoruz. Saha içerisindeki voleybol daha ileriye nasıl götürürüz diye konuşmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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