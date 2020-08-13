Murat Yenipazar, Galatasaray HDI Sigorta'da Galatasaray HDI Sigorta, 27 yaşındaki pasör Murat Yenipazar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray HDI Sigorta, 27 yaşındaki pasör Murat Yenipazar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Voleybol kariyerine Arçelik'te başlayan, 1.94 boyundaki pasör, Konak Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Adana Toros BYZ, Hypo Tirol Innsbruck, Arhavi Belediyespor takımlarında forma giymişti. Yenipazar, ayrıca 2013 ve 2015 dünya şampiyonalarında en iyi pasör seçilmişti.

"HEDEFİM ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK"Tecrübeli oyuncu, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, Galatasaray'daki hedefinin final oynayıp şampiyonluk yaşamak olduğunu vurguladı. Murat Yenipazar, şunları söyledi:

"Pandemi sürecinin ilk zamanları ne olacağı çok büyük soru işaretiydi. Evde bulunduğum süre boyunca kendi çalışmalarıma ağırlık verdim. Daha sonra transferim gerçekleşti. Galatasaray'ın altyapısındaydım. Bazı sebeplerden dolayı gitmek zorunda kaldım. Şimdi tekrardan geri döndüm. Yine Nedim hocam ile birlikteyim, yine onun yanındayım. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz, mücadelemizi biliyoruz. Galatasaray için mücadele vereceğimi bildiği için beni buraya tekrardan istedi. Teşekkür ediyorum kendisine. Umarım elimden gelenin en iyisini yaparım, onu da utandırmam. Tabii ki Galatasaray'daki hedefim final oynayıp şampiyon olmak. Geçen sene devam etseydi final oynayıp şampiyon olmamız çok daha yüksekti. Futbol gibi voleybolun da devam etmesini canıgönülden isterdim. Maalesef tescil edildi. Bu sene biz elimizden geleni tekrardan yapacağız, mücadelemizi ortaya koyacağız. Taraftarlarımızdan kesinlikle destek bekliyorum. Herkes elinden geleni ortaya koyacak taraftarla birlikte yürüyeceğimize inanıyorum."

Kaynak: DHA