Murat Ünalmış'ın Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldığı iddiası

Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki başrol oyuncularının birbirlerini istemediği bu nedenle Murat Ünalmış'ın diziden ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Kişisel sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapan Murat Ünalmış, iddiaları doğruladı.

Başrollerini Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık'ın paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi sezon finali yaptı. Başrollerin anlaşamadığı ve Murat Ünalmış'ın diziden ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişken, sezon finalinde şok bir ayrılık yaşandı.

DİZİDEN AYRILDIĞINI AÇIKLADI

Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan ve Demir Yaman karakteriyle beğeni toplayan Murat Ünalmış, sezon finalinde diziden ayrıldığını açıkladı. Kişisel sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapan oyuncu, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

MESAJINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

"Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Çok emek verip, çok şey öğrendiğim uzun, yorucu ve güzel bir serüvendi. Emektar setçi kardeşlerime, çalışma arkadaşlarıma, yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başından itibaren emek veren herkese... Ayrıca tüm seyircilerimize, çok sevdiğim Adana'nın misafirperver halkına, dostlarıma ve bana destek veren tüm takipçilerime de yürekten teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere..."