Murat Ünalmış'ın Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldığı iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Murat Ünalmış'ın Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldığı iddiası

Murat Ünalmış'ın Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldığı iddiası
Haberler.com - Haberler | Magazin

Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki başrol oyuncularının birbirlerini istemediği bu nedenle Murat Ünalmış'ın diziden ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Kişisel sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapan Murat Ünalmış, iddiaları doğruladı.

Başrollerini Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık'ın paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi sezon finali yaptı. Başrollerin anlaşamadığı ve Murat Ünalmış'ın diziden ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişken, sezon finalinde şok bir ayrılık yaşandı.

DİZİDEN AYRILDIĞINI AÇIKLADI

Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan ve Demir Yaman karakteriyle beğeni toplayan Murat Ünalmış, sezon finalinde diziden ayrıldığını açıkladı. Kişisel sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapan oyuncu, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

Murat Ünalmış'ın Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldığı iddiası

MESAJINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

"Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Çok emek verip, çok şey öğrendiğim uzun, yorucu ve güzel bir serüvendi. Emektar setçi kardeşlerime, çalışma arkadaşlarıma, yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başından itibaren emek veren herkese... Ayrıca tüm seyircilerimize, çok sevdiğim Adana'nın misafirperver halkına, dostlarıma ve bana destek veren tüm takipçilerime de yürekten teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere..."

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Deniz Poyraz Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Merve Dizdar Şevval Şahin Serenay Sarıkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Cristiano Merih Demiral Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Murat Ünalmış'ın Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldığı iddiası - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 16:11:38. #1.14#

title