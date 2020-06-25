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Murat Uluç: "Süper Lig yolunda her maç final"

Altay Sportif Direktörü Murat Uluç, cumartesi günü Eskişehirspor'u deplasmanda mağlup ederek Süper Lig hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istediklerini söyledi.

Murat Uluç:
25.06.2020 10:08 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:48

Altay Sportif Direktörü Murat Uluç, cumartesi günü Eskişehirspor'u deplasmanda mağlup ederek Süper Lig hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da Sportif Direktör Murat Uluç, normalleşme süreciyle yeniden başlayan ligdeki ilk karşılaşmada Akhisarspor'u 3-1 mağlup ettiklerini hatırlatarak, sezon başında belirledikleri Süper Lig hedefi adına Akhisarspor maçının öneminin çok fazla olduğunu ve futbolcuların sahada mükemmel mücadelesiyle 3 puanı aldıklarını söyledi. Murat Uluç, yeniden başlatılan liglerde hangi takımın nasıl mücadele edeceğini bilmediklerini belirterek, "Ancak odaklandığımız tek şey vardı; o da Akhisarspor'u mağlup etmekti. Pazar akşamı bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz" dedi.

"Her maçımız final"

TFF 1. Lig'de her takımın her takımdan puan alabildiğine dikkat çeken Uluç, "Cumartesi günü karşılaşacağımız rakibimiz Eskişehirspor, ligde son sırada yer alsa da geçen hafta bizim gibi Süper Lig mücadelesi veren Erzurumspor onları son dakikada bulduğu golle mağlup edebildi. Rakibimizi asla küçümsemiyoruz. Aynı ciddiyetle Eskişehirspor maçına hazırlanıyoruz. Cumartesi günü deplasmandan üç puanla döneceğimize inanıyorum. Süper Lig yolunda her maç final niteliği taşıyor. Sezonun bitmesine 5 maç kaldı. Biz her maçımızı final olarak görüyoruz. Eskişehirspor'u yenip rakiplerimizin alacağı sonuçları bekleyeceğiz. Rakiplerimizin oynayacağı maçlardan çıkacak sonuçlardan çok biz kendi maçlarımızı kazanmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Özgür Özkaya cezalı

Siyah-beyazlı ekipte, cumartesi günü deplasmanda oynanacak karşılaşma öncesi sarı kart cezalısı Özgür Özkaya ile sakatlığı süren Gençer Cansev dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Altay, cuma sabahı Eskişehir'e hareket ederek kampa girecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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