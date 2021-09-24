Sosyal medyada gündem haline gelen Murat Ülker, aralarında Şok marketlerinin de olduğu zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamalarına "Milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok" açıklaması üzerine vatandaşlar Murat Ülker hakkında detalı bilgileri araştırmaya karar verdi. Peki, Murat Ülker kimdir? Murat Ülker serveti, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? detaylar haberimizde...

MURAT ÜLKER KİMDİR?

Murat Ülker, 1959 yılı İstanbul, Türkiye doğumlu Türk sanayici, iş adamıdır.

Murat Ülker, Kırım Aluşta asıllıdır. Ailesi "Devletler" adıyla bilinirdi. Dedesi Hacı İslam Efendi, Fatih Medresesi mezunu bir muallimdi. Trakya'da yine bir Kırımlı göçmenle evlenen Hacı İslam Efendi, Tekirdağ Saray'da görev yaparken Balkan Savaşları dolayısıyla İstanbul'a, oradan da Kırımdaki yurtlarına geri döndü.

Babası Sabri Ülker de 1920 yılında Aluşta'nın Korbek köyünde doğmuştur. Aile Sovyetler Birliğinin kurulması ile birlikte müslümanlara yapılan baskı nedeniyle 1929'da İstanbula göç etmiştir.1940'lı yıllarda babası Sabri ve amcası Asım'ın girişimciliği ile temelleri atılan şekerlemecilik işi, 1944'te ürettikleri bisküviye Ülker adını vermeleri ile gelişerek devam etmiş, daha sonra Yıldız Holding'e dönüşmüştür. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Bu arada, markaları Ülker namıyla iş çevrelerinde tanındıklarından dolayı iltibasları gidermek için 1954'te ailenin evvelce Berksan olan soyadı değiştirilmiştir.Murat Ülker, Sabri Ülker'in 3 çocuğunun en küçüğüdür. Tıp doktoru Prof. Asaf Ataseven'in kızı Betül Ataseven ile evlidir.

Yahya (d.1993) ve ikiz Mustafa ile Fatih (d.2000) adlı üç oğlu vardır. Yahya, Koç Üniversitesinde ekonomi-işletme tahsili yapmakta iken; Mustafa Özel Üsküdar Amerikan Lisesi'nde ve Fatih Özel Sev Amerikan Koleji'nde, eğitim görmektedir.

Ablası Ahsen, (d. 1950) Ülker yöneticisi Orhan Özokur ile evli olup Ali, Ömer ve Ahmet adlı evlatlara sahiptir. Ağabeyi Ali, (d. 1954) henüz 9 yaşında geçirdiği bir ev kazasında vefat etmiştir. Ailenin tek erkek varisi olarak babasının yerine geçmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile liseden sınıf arkadaşıdır. Ayrıca yeğeni Ahmet Özokur ile Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kızı Sefure evlidir.Fakat 12 Mayıs 2015'te Ahmet Özokur ve Sefure Davutoğlu çifti tek celsede boşanmışlardır.

Hobileri arasında ailesiyle seyahat etmek ve yelken olan Murat Ülker, sosyal medya'yı da etkin bir şekilde kullanıyor. Ülker'in ayrıca hat sanatı ve modern resim de dahil olmak üzere geniş bir sanat koleksiyonu bulunuyor.

Spora, özellikle basketbola ilgi ve desteği ile tanınan Murat Ülker, 1993'te Ülkerspor Basketbol Kulübü'nün kurulmasında faal bir rol oynamıştır. Ülkerspor, 2006'da Fenerbahçe ile birleşinceye kadar pek çok genç yetenek yetiştirmiş; 4 şampiyonluk, 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Türkiye Kupası, ayrıca Avrupa'da Şampiyon Kulüpler Kupası ve Koraç Kupasında çeyrek final gibi başarılara imza atmıştır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Murat Ülker, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun isim haklarını 10 yıllığına devralarak Fenerbahçe'ye; basketbol takımının yanında futbol takımına da desteğini sürdürürken; Beşiktaş ve Galatasaray'dan desteğini çekmiştir.Murat Ülker İngilizce ve Almanca bilmektedir.

MURAT ÜLKER'İN SERVETİ NEDİR?

2015 itibarıyla Forbes'in yaptığı araştırmaya göre Murat Ülker, $4.4 milyar servetiyle Türkiye'nin 1., dünyanın ise 369. zengin ismi olmuştur.

2017 itibarıyla Forbes'in açıkladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde de 3.7 milyar dolar servetiyle Türkiye'nin 1. zengin kişisi olarak açıklanmıştır.

2018 itibarıyla Forbes'in açıkladığı "En Zengin Türkler" listesinde 4.8 milyar dolar servetiyle Türkiye'nin 1. zengin kişisi olarak açıklanmıştır.

2021 itibarıyla Forbes'in açıkladığı "En Zengin Türkler" listesinde 6.3 milyar dolar servetiyle Türkiye'nin en zengin kişisi olarak açıklandı.

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