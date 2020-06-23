HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Murat Süğlün: "Yenilmezlik serimizi Gaziantep deplasmanında 11 maça çıkarmayı hedefliyoruz..."

Süper Lig'in ikinci yarısına teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde, Lukas Podolski, Adis Jahovic, Sinan Gümüş'ün de aralarında olduğu önemli transferlerle başlayan ve sergilediği başarılı performansla çıkışa geçen Akdeniz temsilcisi, son 10 maçtır yenilgi yüzü görmüyor.

Murat Süğlün:
23.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:30

Süper Lig'in ikinci yarısına teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde, Lukas Podolski, Adis Jahovic, Sinan Gümüş'ün de aralarında olduğu önemli transferlerle başlayan ve sergilediği başarılı performansla çıkışa geçen Akdeniz temsilcisi, son 10 maçtır yenilgi yüzü görmüyor.

Ligin 28. haftasında dün konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek daha önceki 10 maçlık yenilmezlik rekorunu egale eden Antalyaspor, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Geride kalan 28 hafta sonunda puanını 36'ya yükseltip, düşme hattından 9. sıraya kadar çıkan kırmızı-beyazlılar, ligde kalan 6 karşılaşmasını da kazanmak istiyor.

- 10 maçta 22 puan

Kırmızı-beyazlılar, son 10 müsabakasında Yukatel Denizlispor'u 3-0, Kasımpaşa'yı 3-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1, Demir Grup Sivasspor'u 1-0, Beşiktaş'ı 2-1 ve Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerken, İttifak Holding Konyaspor'la 0-0, Hes Kablo Kayserispor'la 2-2, Fenerbahçe'yle 2-2 ve Gençlerbirliği'yle de 1-1 berabere kalıp, hanesine 22 puan yazdırdı.

Ligde Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'a karşı oynadığı son üç maçı da kazanma başarısı gösteren Antalyaspor, 29. hafta mücadelesinde 28 Haziran Pazar günü konuk olacağı Gaziantep FK'ye karşı da kaybetmeyerek, yenilmezlik serisini 11 haftaya çıkarmak istiyor.

En son 2006-2007 sezonunda 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan kırmızı-beyazlılar, Gaziantep deplasmanından puan ya da puanlarla dönmesi halinde, kulüp tarihinde yeni bir rekora imza atacak.

Süğlün: "Gaziantep maçını da kazanmak istiyoruz"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımlarının ligde iyi hava yakaladığını belirtti.

Dün Çaykur Rizespor karşısında da kırmızı-beyazlıların iyi mücadele sergilediğini ifade eden Süğlün, şöyle konuştu:

"Çaykur Rizespor karşısında, üç puanı üç golle aldığımız galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz. Önümüzdeki Gaziantep maçında da sahaya kazanmak için çıkacağız. Takımımız güçlü ve iyi yolda. Biz Antalyaspor olarak her maçımızı kazanmak istiyoruz. Her maç bizim için çok önemli. Yenilmezlik serimizi Gaziantep deplasmanında 11 maça çıkarmayı hedefliyoruz."

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Frikiklere aldırış etmeyen güzel sporcudan cesur sözler: Sahada iç çamaşırı giymiyorum Spor
Frikiklere aldırış etmeyen güzel sporcudan cesur sözler: Sahada iç çamaşırı giymiyorum
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim Spor
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı Spor
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım Spor
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti Spor
3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor Spor
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti
Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi
Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor
Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı
Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın?
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın?
Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu
Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu
Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı
Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı
Cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti
Cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti
Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti
Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti
Eskortluk yapan model, tek gecelik ilişki yaşadığı futbolcudan bebek dünyaya getirdi
Eskortluk yapan model, tek gecelik ilişki yaşadığı futbolcudan bebek dünyaya getirdi
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor
Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı
Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı
Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı
Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı
Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi
Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi
Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz
Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı
Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Cevdet Yılmaz Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Lara Seda Sayan Bülent Ersoy Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Okan Buruk Serdar Aziz Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Sel Bursa Karar Beşiktaş
Şu an buradasınız: Murat Süğlün: "Yenilmezlik serimizi Gaziantep deplasmanında 11 maça çıkarmayı hedefliyoruz..." - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 15:35:29. #1.15#
title