Murat Süğlün: "Antalyaspor bu yarışı bırakmayacak"

05.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:21

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Alanyaspor maçında aldıkları mağlubiyetin dezavantaj gibi gözükse de, Antalyaspor'un kupa yarışını bırakmayacağını söyledi.



Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 kişi kalan Alanyaspor'a son dakikalarda gelen golle 1-0 mağlup olan Antalyaspor, turu geçmek için umutlu. Sahalarında aldıkları mağlubiyeti değerlendiren Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, skor yönünden 'Şansız bir maç' olarak değerlendirdiği kupa maçına ilişkin, "Çift karşılaşmalı bir maç trafiği olacağı için 1-0'lık mağlubiyet dezavantaj gibi gözükse de, Antalyaspor deplasmanda oynayacağı maçta da hiçbir zaman bu yarışı bırakmayacak" dedi.



"Mağlubiyet takımımızı etkilemeyecek"



Ligde yakaladıkları çıkışı sürdüreceklerinin altını çizen Süğlün, "Devre arasında en iyi transfer yapan takımlardan bir tanesiyiz. Tüm transferlerimiz inanılmaz ve pozitif yönde takıma etki yaptı. Mağlubiyet takımımızı etkilemeyecek. Kupa başka bir şey, lig başka bir şey. Bunun herkes bilincinde" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA