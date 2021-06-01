Murat Sarıkaya "Yabancı Yatırımcıların Gayrimenkule İlgisi Hızla Artıyor"
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Murat Sarıkaya "Yabancı Yatırımcıların Gayrimenkule İlgisi Hızla Artıyor"

Murat Sarıkaya 'Yabancı Yatırımcıların Gayrimenkule İlgisi Hızla Artıyor'
Haberler.com - Haberler | Emlak

Yabancı yatırımcılara lüks konut ve proje bazlı gayrimenkul satışı gerçekleştiren Trend Turnkey Kurucusu Murat Sarıkaya, gayrimenkul satışları pandemi hafiflemesiyle artışa geçtiğini iletti.

Murat Sarıkaya, "Her ay yabancı yatırımcılara 5 bine yakın konut satılmakta, özellikle bu konut satışları şu an ki sıkıntılı dönemlerde böyle. Genelde yabancılar Ağustos ayında en çok satın alma yaparken, şu an ki indirimli ve vergisiz fiyatlardan ötürü rekor bir satın alma isteklerine girdi diyebiliriz. 2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde toplam 20 bin 896 adet konut yabancıların olurken, 2019 yılı aynı döneminde bu sayı 27 bin 748 seviyesinde gerçekleşmişti. Bu veriler 2019 ve 2020 arasındaki tarihler için geçerli olsa da, bu yıl açıkçası bu satışların gözle görülür bir şekilde ivme kazanacağı belli oldu diyebiliriz. Her zamanki gibi satışlardaki amiral gemi İstanbul, her daim yabancıların konut alırken tercih ettiği şehirler arasında ilk sırada yer almakta. Yabancı yatırımcıların İstanbul'dan konut alışı, her geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 6,4 artış kaydetmekte. İkinci sırada'da Antalya gelmektedir. Sonrasında Ankara, Mersin ve Yalova gelmektedir. Türkiye'de en fazla konutu son iki yılda İranlılar gerçekleştirmektedir, sonrasında Iraklılar, Ruslar, Afganlar ve Azeriler izlemektedirler." Diye sözlerine devam etti.

Murat Sarıkaya sözlerine şöyle devam etti; "Koronavirüs yüzünden otellerde konaklamak istemeyen yabancılar, bizim ülkemizi güvenli liman olarak görmekteler. Bu yüzden de Türkiye'den ev satın almak onlar için çok mantıklı gelmekte. Hem yaz tatilini yaparken, hem de yapmış olduğu yatırımları da daha rahat takip eder hale geliyorlar. Bu yıl Temmuz ve Ağustos aylarında satış oranlarının %40 artacağı bekleniyor."

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Murat Sarıkaya "Yabancı Yatırımcıların Gayrimenkule İlgisi Hızla Artıyor" - Haberler
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