SPOR Murat Sancak: İlk maçı Fenerbahçe ile oynamak istemiştim
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SPOR Murat Sancak: İlk maçı Fenerbahçe ile oynamak istemiştim

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Murat Sancak: İlk maçı Fenerbahçe ile oynamak istemiştim'4 transfer daha yapacağız'Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) - Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Fikstürümüz çekildi.

SPOR Murat Sancak: İlk maçı Fenerbahçe ile oynamak istemiştim

'4 transfer daha yapacağız'

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL,(DHA) - Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Fikstürümüz çekildi. İlk maçımız, Türkiye'nin güzide takımı Fenerbahçe ile olacak. Kurada 13 numarayı çekince Fenerbahçe'nin çıkmasını istemiştim" dedi.

Süper Lig'de 2021-22 sezonun fikstür çekimi, Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, fikstür çekimini değerlendirirken, transfer çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

'BİZ HAZIRIZ, SİZ DE HAZIRLANIN'

Fikstür ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sancak, 'Fikstürümüz çekildi. İlk maçımız, Türkiye'nin güzide takımı Fenerbahçe ile olacak. Kurada 13 numarayı çekince Fenerbahçe'nin çıkmasını istemiştim. 6 Ağustos'ta Beşiktaş ile hazırlık maçımız olacak. İlk maçta Beşiktaş çıksaydı hazırlık maçımız iptal olacaktı. Taraftarımıza sesleniyorum; Biz hazırız, siz de hazırlanın. Güzel bir maç olsun, hayırlı uğurlu olsun' açıklamasında bulundu.

'4 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ'

Transfer döneminin dikkat çeken takımı olan Adana Demirspor'da başkan Sancak, transferlerin devam edeceğini söylerken, 'Dünya yıldızı Balotelli'yi, Belhanda'yı transfer ettik. Aslında en önemli golcülerden birisi Britt Assombalonga'yı transfer ettik. Sağ bek Jonas Svensson'un ve Lucas Castro'nun transferini bitirdik. 4 transfer daha yapacağız. İnşallah 2'nci etap kampına yetiştirerek Samet hocaya teslim edip takımın Fenerbahçe maçına hazır olmasını bekleyeceğiz' şeklinde konuştu.

'DAVIZ LUIZ İLE GÖRÜŞÜYORUZ'

Yıldız defans oyuncusu David Luiz transferi için de Sancak, 'David Luiz ile görüşmelerimiz devam ediyor. Transferi için hayırlısı diyelim' dedi.

SPOR Murat Sancak: İlk maçı Fenerbahçe ile oynamak istemiştim
SPOR Murat Sancak: İlk maçı Fenerbahçe ile oynamak istemiştim
SPOR Murat Sancak: İlk maçı Fenerbahçe ile oynamak istemiştim
SPOR Murat Sancak: İlk maçı Fenerbahçe ile oynamak istemiştim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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