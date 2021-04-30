Murat Sancak: "Hakkın rahmetine kavuşana kadar başkanınızım"

TFF 1. Lig'de 64 puanla zirvede bulunan Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, şirketleşmelerinin ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Adana Demirspor Yatırımlar A.Ş olarak şirketleştik ve borsaya açılma işlemleri hızla sürüyor" dedi.

TFF 1. Lig'de 64 puanla zirvede bulunan Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, şirketleşmelerinin ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Adana Demirspor Yatırımlar A.Ş olarak şirketleştik ve borsaya açılma işlemleri hızla sürüyor" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, bugün itibariyle şirketleşerek ismi Adana Demirspor A.Ş oldu. Şirketleşmenin ardından Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

Sancak sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı genel kurulda verdiğiniz yetkiyle, Adana Demirspor Yatırımlar A.Ş olarak, şirketleştik ve borsaya açılma işlemleri hızla sürüyor. Gerçek anlamda halkın takımı olması için kendi ayakları üzerine duran ve kimseye muhtaç etmeden. Şirket altın hissesi benim adıma kayıtlı Belki bazıları üzülecek ama hakkın rahmetine kavuşana kadar başkanınızım. Gitmek yok yola devam. Süreç içerisinde yüzde 90'nını halka arzetmiş olacağız. Şimdiden hazırlığını yapın hisse almak için. Allah yar ve yardımcımız olsun. Şirketleşme bugüne denk geldi. Konsantrasyonumuzu bozmadan şampiyonluğa odaklanalım ve dua sadaka kurban kesmeye devam edelim" ifadelerine yer verdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı