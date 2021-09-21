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Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ardından

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'la 3-3 berabere kalan Adana Demirspor'da kulüp başkan Murat Sancak, galibiyetten daha önemli bir sonuç aldıklarını söyledi.

BEŞİKTAŞ (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'la 3-3 berabere kalan Adana Demirspor'da kulüp başkan Murat Sancak, galibiyetten daha önemli bir sonuç aldıklarını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sancak, "Güzel bir maçtı. 3-0'dan 3-3'e getirmek benim için galibiyetten daha önemliydi. Takımın bu reaksiyonu göstermesi çok anlamlı benim için. Oyuncularımı kutluyorum, Beşiktaş'ın oyuncularını da kutluyorum. Umarım bundan sonra böyle heyecanlı ve son dakikaya kadar giden maçlar seyrederiz." diye konuştu.

Maçın sonunda yaşanan olaylara da değinen Sancak, şunları kaydetti:

"Balotelli-Sergen olayı yaşandı. Keşke yaşanmasaydı. Sergen'in daha önce yaptığı açıklama da doğru değildi, Balotelli'nin yaptığı olay da doğru değildi. Soyunma odasında da söyledim kendisine ama birileri muhakkak doldurmuş 'Bu hoca senin için deli dedi' şeklinde. O da reaksiyon gösterdi. Bir deliye deli denmez zaten. Keşke yaşanmasaydı çünkü Beşiktaş-Adana Demirspor taraftarları kardeştir. Her iki taraf da daha duyarlı olursa daha iyi olur diye düşünüyorum."

"Bu ligde kalıcı olacağız"

Teknik direktör Vincenzo Montella ile ilgili de konuşan Sancak, ligde kalıcı olmak istediklerini aktararak, "Türkiye'de Samet hocadan sonra getirecek hoca bulamadık. Yurt dışında kariyeri iyi olan Milan, Sampdoria, Sevilla gibi takımları çalıştırmış bir hoca getirdik. Bugün milli takıma getirilen hocadan daha kariyerli. Ben inanıyorum hocaya. Kendisi de takımı tanıdıkça takım daha da oturacak. İyi olacak diye düşünüyorum. Bu ligde kalıcı olacağız. Biz kalmaya geldik. Hemen düşmeye gelmedik." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ardından

Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ardından

Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ardından

Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ardından

Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ardından
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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