Murat Sancak'a Düzenlenen Silahlı Saldırı Davası

Eski Star Medya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak'a düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Turgut Üney, başka suçtan tutuklu sanıklar Okan Karakuş, Hüseyin Çaydavul ve tarafların avukatları katıldı. ?

Söz verilen Murat Sancak'ın avukatı Hüsnü Güneş, soruşturmanın genişletilmesini istediklerini ve başından beri bu olayın FETÖ'nün planladığını ve gerçekleştirdiğini düşündüklerini ifade ederek, "Bizim kanaatimiz bu yöndedir. Tetiği kim çekti, bilemeyiz. Müvekkilim sadece gerçeğin ortaya çıkmasını istiyor. Olayda FETÖ'nün bulup bulunmadığının, bu eylemi gerçekleştirenlerin FETÖ ile irtibatlarının bulunup bulunmadığının açığa çıkmasını istiyoruz. Nitekim soruşturmayı yürüten polis memurlarından bazıları FETÖ'den ihraç edildi. Maddi gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı Ercan Altuncu, müştekinin Star Medya Grubu başkanı olduğunu, grubun bünyesinde bulunan Star Gazetesinde FETÖ'ye ait Samanyolu Yayın A.Ş'nin genel müdür yardımcısı ve mali işler koordinatörü olan Ekrem Yalvak'ın yılladır himmet paraları ile kumar oynadığı ve kumarda milyon dolar kaybettiği şeklinde manşetten haber yapıldığını belirtti.

Savcı, grubun bünyesinde bulunan medya yapılanması içerisinde FETÖ hakkında yüzlerce, binlerce haber yapıldığı, özellikle Yalvak hakkında yapılan haberin akabinde Sancak'a karşı hain pusunun gerçekleştiği, eylemin FETÖ örgütü tarafından gerçekleştirildiğinin ısrarla belirtildiğini aktararak, tüm bu durumlar göz önüne alınarak terör suçlarına bakmakla görevli mahkemelerden FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davaya bakan mahkemeden birleştirilme hususunda görüşü sorulmasını ve tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık Turgut Üney, bu suçu işlemediğini suçsuz yere yattığını belirterek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Murat Sancak'ın avukatının tevsi tahkikat talebinin kabulünü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuna yazı yazılarak Samanyolu Holding Yayın A.Ş'nin idarecileri ya da Ekrem Yalvak ile FETÖ örgütünün medya yapılanmasına ilişkin bir soruşturma bulunup bulunmadığının sorulmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuna yazı yazılarak, polis memuru Abdullah Uğraşan, Cihat Çiftci, Ersin Keskin hakkında FETÖ üyeliğinden ya da yöneticiliğinden soruşturma bulunup bulunulmadığının sorulmasına karar vererek, ilgili cevabi yazılar geldiğinde bu şahıslar hakkında dava açılmış olması durumunda duruşma günü beklenmeksizin aradaki hukuki ve fiili irtibat bulunması ihtimaline binaen ilgili mahkemelerden birleştirme hususunda görüşlerinin sorulmasına hükmetti.

Tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Mütalaadan

Mütalaada, "Sanıklardan Turgut Üney'in müştekilere karşı 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' eylemini gerçekleştiren faillerden biri olduğu, eylem sonrasında diğer sanık Okan Karakuş ve Hüseyin Çaydavul'un suçu üstlenmeleri için yönlendirdiği, para vermeyi taahhüt ettiği, diğer sanıklar Serdar Bekir Orhan ve Fatih Sekmen'in atılı suçun işlenmesine iştirak ettiklerine dair gizli tanıkların somut bilgi ile delil içermeyen çelişkili, tereddütlü soyut beyanları dışında yeterli delil elde edilemediği, sanık Serdar Bekir Orhan'ın savunmalarında belirttiği hususların gelen yazı cevapları ve tanık anlatımlarıyla doğrulandığı, sanıklardan Zeki Yılmaz'ın atılı suçu işlediğine dair yeterli delil elde edilemediği ve Okan Karakuş ile Hüseyin Çaydavul'un suçu üstlenmeye çalıştıkları anlaşılmıştır." denildi.?

Tutuklu sanık Turgut Üney'in 3 kişiye karşı "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız silah bulundurma", "suç üstlenmeye azmettirme" suçlarından toplam 40 yıldan 65 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilen mütalaada, sanıklar Hüseyin Çaydavul ile Okan Karakuş'un "suç üstlenme" suçundan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları, sanıklar Fatih Sekmen, Serdar Bekir Orhan ve Zeki Yılmaz'ın üzerlerine atılı "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan beraatlerine karar verilmesi talep edildi.

Kaynak: AA