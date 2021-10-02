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Murat Şahin: Karşılaşma bizim için çok önemliydi

Demirören Haber Ajansı / Buse Nur Arslanoğlu - Haberler | Spor
Murat Şahin: Karşılaşma bizim için çok önemliydi

"Sergen hoca sahaya girerek topa vurduğu için atıldı""Oynayacak duruma gelmeyen oyuncuları, milli takımlarına göndermek istemiyoruz"Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL, - Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

"Sergen hoca sahaya girerek topa vurduğu için atıldı"

"Oynayacak duruma gelmeyen oyuncuları, milli takımlarına göndermek istemiyoruz"

Buse Nur ARSLANOĞLU/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Milli araya moralli girmek istediklerini belirten Murat Şahin, "Karşılaşma bizim için çok önemliydi. Milli aradan önce galip ayrılmak istiyorduk ki içerde oynadığımız bütün maçları kazanmak istiyoruz zaten. İçinde bulunduğumuz durum nedeniyle de milli araya girmeden önce hem moral hem de ligde bulunduğumuz konumu kaybetmemek istiyorduk. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. Zaten yediğimiz golü de biz attık. Güven de iyi oynadı. Moral bulması için goller atması gerekiyordu. Onun için de bir hayli iyi oldu" ifadelerini kullandı.

"SERGEN HOCA, SAHAYA GİREREK TOPA VURDUĞU İÇİN ATILDI"

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 43'üncü dakikada gördüğü kırmızı kartla ilgili de konuşan Şahin, "Hocanın atılma nedeni sahaya girerek topa vurmasıyla ilgili. Herhangi sözlü ya da fiili bir şey yok. Kural gereği sahaya girip topa vurduğu için kırmızı kart gördü" dedi.

Oyun içinde futbolcuların bölgelerindeki değişiklikleriyle ilgili de konuşan Murat Şahin, "Tabii dar rotasyonun da oyun içindeki değişikliklerde katkısı var ancak maç sırasında oyundan memnun değilsek de oyuncuların yerini değiştirerek fayda sağlamaya çalışıyoruz. Bütün takım tam kadro olduğumuzda çok çeşitli bir oyuncu kadromuz var. Bunu kullanıp da oyundan memnun kalmıyorsak eğer oyun içinde de bazı bölge değişiklikler yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"OYNAYACAK DURUMA GELMEYEN OYUNCULARI, MİLLİ TAKIMLARINA GÖNDERMEK İSTEMİYORUZ"

Sakat oyuncuların milli takımlarına gidip gitmeyeceğiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Şahin, "Ghezzal zaten milli takıma çağrılmadı. Pjanic, Larin ve Atiba ise sakatlıkları nedeniyle gitmeyecek. Çünkü bütün sakatlarımızla ilgili gerekli yazılar, konuşmalar milli takımlarıyla da yapıldı. Vida gidebilir, N'Sakala gidebilir. Ama sakatlığı olan ve bizde oynayacak duruma gelmeyen oyuncuları biz de göndermek istemeyiz. Gerekli konuşmalar da yapıldı zaten ve gitmeyecekler" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Buse Nur Arslanoğlu - Spor Haberleri
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