Murat Şahin: Karşılaşma bizim için çok önemliydi

"Sergen hoca sahaya girerek topa vurduğu için atıldı"

"Oynayacak duruma gelmeyen oyuncuları, milli takımlarına göndermek istemiyoruz"

Sakat oyuncuların milli takımlarına gidip gitmeyeceğiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Şahin, "Ghezzal zaten milli takıma çağrılmadı. Pjanic, Larin ve Atiba ise sakatlıkları nedeniyle gitmeyecek. Çünkü bütün sakatlarımızla ilgili gerekli yazılar, konuşmalar milli takımlarıyla da yapıldı. Vida gidebilir, N'Sakala gidebilir. Ama sakatlığı olan ve bizde oynayacak duruma gelmeyen oyuncuları biz de göndermek istemeyiz. Gerekli konuşmalar da yapıldı zaten ve gitmeyecekler" diye konuştu.