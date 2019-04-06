Murat Şahin: "Haklı Bir Galibiyet Aldığımızı Düşünüyorum"

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında sahasında konuk ettiği Bursaspor'u 1-0'lık skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da Yardımcı Antrenör Murat Şahin, "Maçtan önce Bursaspor'u iyi analiz ettik. Oyun sonucunda haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum" dedi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, maçın zorluk derecesinin yüksek olduğunu aktardı. Şahin, "Lig tablosunda yukarıya sıralara nasıl yüksele biliriz ve aşağından biraz daha uzaklaşmanın planları yaptık. Bursaspor'un da ligdeki durumu belli, onlarda mutlak puan ve puanlar almak için buraya geldiler. Maçtan önce Bursaspor'u iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Tabii bu 3 haftalık arada iyi çalıştık ve sakat oyuncularımız vardı onlarda iyileşti bu süreç içerisinde. Oyun sonucunda haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Tabii ki Bursaspor'un da yakalamış olduğu pozisyonlar var. Biz maçla ilgili analizlerimizi iyi yapmıştık, genelde rakibimiz uzun toplarla pozisyon bulmaya çalışan bir takımdı. Bugün gol yemeden 1-0'lık galibiyet bizim için çok önemliydi. Bundan sonra lig sıralamalarında biraz daha üstlere nasıl çıkabiliriz onun hesabını yapacağız. Haftaya deplasmanda 1 maçımız var. Şimdi bu maçı unutup önümüzdeki maçlara iyi hazırlanmamız gerekiyor" dedi.

(Erdal Anak/İHA)

Kaynak: İHA