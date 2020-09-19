Murat Şahin: "2 puan kaybettik, üzgünüz"
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Murat Şahin: "2 puan kaybettik, üzgünüz"

Antalyaspor ile oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin açıklamalarda bulundu.

Murat Şahin:
19.09.2020 22:16 | Son Güncelleme: 19.09.2020 22:20

Antalyaspor ile oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin açıklamalarda bulundu. 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyen Murat Şahin, transfer çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Yardımcı Antrenör Murat Şahin basın toplantısında konuştu. Trabzonspor galibiyetinin ardından Antalyaspor karşısında da kazanmak istediklerini söyleyen Murat Şahin, "Maçın ilk yarısında kontrol elimizdeydi. 1-0 da öne geçtik ama ikinci yarıda, 55-60. dakikadan sonra istediklerimizi sahaya yansıtamadığımızı düşünüyoruz. Taç atışının bizim olduğunu düşündüğümüz bir pozisyonda rakibe verdiler ve bunun devamında golü yedik. 2. haftada 2 puan kaybettik. İlk 4 haftadan sonra milli takım arası var ve ardından bizim bay geçeceğimiz bir fikstür var. Şu anda halihazırda takıma katılmış olan, antrenman yapıp form tutacak oyuncular var. Sakat oyuncularımız da döndüğünde, ligin 6. haftasında tam kadro olarak hazır hale geleceğiz. Üzgünüz, 2 puan kaybettik" diye konuştu.

"Transfer çalışmaları devam ediyor"

Takımda eksik bölgelerin olduğunu ve transfer çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Murat Şahin, "Transferle ilgili hoca zaten lig bitiminde ve geçtiğimiz günlerde basın toplantısında açıklama yapmıştı. Eksik bölgelerimiz var. Biz de bekliyoruz, yönetimimiz çalışıyor. Birilerinin gelmesi için birilerinin gitmesi gerekecek. Bu çalışmalar transferin son gününe kadar devam edecek. Şu gidecek, bu kalacak diyemem. Takımımızda bazı bölgelerin transfere ihtiyacı olduğu açık ve kesin. Çalışmalar devam ediyor" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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