Murat Özdemir'in İşkence Ettiği Papağan Öldü

Bir yarışma programı ile ünlenen Murat Özdemir'in işkence ederek ağır yaraladığı papağan öldü.

Bir yarışma programı ile ünlenen Murat Özdemir'in işkence ederek ağır yaraladığı papağanın dizinde çıkık ve başında da doku zedelenmesi oluşmuştu. Dün İstanbul Cerrahpaşa Veteriner Fakültesinde ameliyat edilen papağandan kötü haber geldi. İşkenceye uğrayan papağan bu sabah öldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA