MURAT ÖZDEMİR HAKKINDA RÜŞVET VE HAKARETTEN ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
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MURAT ÖZDEMİR HAKKINDA RÜŞVET VE HAKARETTEN ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, bir televizyon programındaki yarışmadan diskalifiye edilmesiyle tanınan Murat Özdemir hakkında, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında jandarmaya 'Hakaret', aracını çekmek isteyen polislere para teklif ettiği gerekçesiyle 'Rüşvet teklif etmek ve hakaret' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

BOLU'da, bir televizyon programındaki yarışmadan diskalifiye edilmesiyle tanınan Murat Özdemir hakkında, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında jandarmaya 'Hakaret', aracını çekmek isteyen polislere para teklif ettiği gerekçesiyle 'Rüşvet teklif etmek ve hakaret' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Özdemir hakkında ayrıca maske takmamaktan idari, alkollü araç kullanmaktan ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan da adli işlem yapıldı.

Bir televizyon programından diskalifiye edilen ve evinde beslediği papağana eziyet ettiği görüntülerle gündeme gelen Murat Özdemir'in, dün sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, polis ve jandarmaya küfrettiğini iddia eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Şikayet üzerine adrese gelen polis, Murat Özdemir'e ulaşamadı. Ekipler, Özdemir'in aracını kaldırım üzerinde park halinde görüp, durumu trafik ekiplerine bildirdi. Hatalı park edilen araç çekiciyle kaldırılmak istendi. Bu sırada aracının yanına gelen Özdemir'e, çekici personeli, polis memurlarının talebi üzerine aracı çektiklerini söyledi. Alkollü olduğu öne sürülen Özdemir ise "Yemişim memurunu" diyerek çekici personeline para teklifinde bulundu. Özdemir, bu sırada olay yerindeki polise de direndi ve ayrıca polislere cebinden para çıkarıp, "Alın paranızı" dedi.

Olay yerindeki görevli komiser, "Al paranı cebine koy. Senin paran hiç kimseye lazım değil. 'Yemişim memurunu' diye konuşma. Hadsizlik yapma. Devletin memuruna hakaret edemezsin sen. Aracını çektirmeyeceğim ama haddini bilerek konuş. Devletin bu kadar adamı seninle uğraşıyor burada. Sen kimsin de seninle uğraşacak" diye ikaz etti. Özdemir, hakkındaki şikayet üzerine ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü.

Murat Özdemir, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Özdemir hakkında, sosyal medyada yaptığı canlı yayında jandarmaya küfrettiği iddiasıyla 'Hakaret', aracını çekmek isteyen polislere para teklif ettiği için 'Rüşvet teklif etmek ve hakaret' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Özdemir'e maske takmamaktan idari işlem, ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan da adli işlem yapıldı.

MURAT ÖZDEMİR HAKKINDA RÜŞVET VE HAKARETTEN ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
MURAT ÖZDEMİR HAKKINDA RÜŞVET VE HAKARETTEN ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
MURAT ÖZDEMİR HAKKINDA RÜŞVET VE HAKARETTEN ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
MURAT ÖZDEMİR HAKKINDA RÜŞVET VE HAKARETTEN ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MURAT ÖZDEMİR HAKKINDA RÜŞVET VE HAKARETTEN ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI - Haberler
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