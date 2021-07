Murat Övünç'ün trafikte dehşet saçan oğlu yakalandı

Silivri'de trafikte tabanca ile havaya ateş açtığı için yakalanan sosyal medya fenomeni Murat Övünç'ün oğlu Burak Can Övünç serbest bırakıldı.

Silivri'de trafikte tabanca ile havaya ateş açtığı için yakalanan sosyal medya fenomeni Murat Övünç'ün oğlu Burak Can Övünç serbest bırakıldı.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Murat Övünç'ün oğlu Burak Can Övünç, aracıyla seyir halindeyken tabanca ile hava açmış, bu anları ise arkadaşı sosyal medyada paylaşmıştı. Görüntülerin haber olmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Burak Can Övünç, Silivri'de yakalanarak polis merkezine götürüldü. Şahsın evinde inceleme yapan ekipler, olayda kullanılan kurusıkı tabanca ile şarjör ve kurusıkı fişek ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Burak Can Övünç, çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı