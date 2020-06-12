MURAT ÖVÜÇ'ÜN 1,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
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MURAT ÖVÜÇ'ÜN 1,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Kim Kardashian'a yönelik bir sosyal medya paylaşımında Ermeniler'e hakaret ettiği iddia edilen Murat Övüç hakkındaki soruşturma tamamlandı.

MURAT ÖVÜÇ'ÜN 1,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
12.06.2020 12:34 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:37

Kim Kardashian'a yönelik bir sosyal medya paylaşımında Ermeniler'e hakaret ettiği iddia edilen Murat Övüç hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Murat Övüç'e  "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Murat Övüç hakkında 27 Nisan'da yaptığı Instagram'daki 1 dakikalık paylaşımında Kim Kardashian'a yönelik sözleri ile   "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunu işlediği kaydedildi. Şüpheli Övüç'ün 9 aydan 1,5 yıla kadar hapsi istenen iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse şüpheli Övüç önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. 

"SÖZLERİNİN KİM KARDASHİAN'A OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ"

Murat Övüç hakkında sosyal medya hesabı Instagram üzerinden 27 Nisan 2020'de yaptığı bir paylaşımında, Ermeni asıllı Kim Kardashian'a yönelik hakaret içerikli sözleri nedeniyle avukat Simon Çekem tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu. Suç duyurusunda, Övüç'ün sözlerinin toplumu ayrımcılığa sürükleyerek "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarını işlediği belirtilmişti. Suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma üzerine Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde savcılığa ifade vermişti. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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