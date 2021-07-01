Murat Övüç kimdir? Murat Övüç hayatı ve biyografisi! Murat Övüç kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Murat Övüç, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Murat Övüç hakkında merak edilenler. Murat Övüç hayatı ve biyografisi. Murat Övüç kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Murat Övüç merak konusu oldu. İşte Murat Övüç hakkında merak edilen Murat Övüç kimdir, Murat Övüç hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MURAT ÖVÜÇ KİMDİR?

Instagram hesabından paylaştığı birbirinden komik videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Murat Övüç, 1968 yılında Van'da dünyaya geldi, aslen Vanlı'dır. 5 kardeşten en küçüğü olan Övüç, yardımsever yapısıyla da sevenlerinin gönlüne taht kurdu. Tarot falı bakıp, yaşam koçluğu da yapan Murat Övüç, Pertevniyal Lisesi'nde eğitim gördükten sonra, Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümünü tamamladı. 6 yıl kadar evli olan Övüç'ün bir de oğlu bulunuyor. Fenomen isim, sosyal medyada 18 ay askerlik yaptığını da açıkladı.

MURAT ÖVÜÇ NE İŞ YAPIYOR?

Başarılı fenomen, videolarının yanı sıra, Sedat Kapurtu'nun yönetmenliğini üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli filmde oyunculuğunu sergiledi. Sosyal medyadan tanınan Övüç bu durumu ticarete çeviren isimler arasında.