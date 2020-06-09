MURAT ÖVÜÇ, ERMENİLERE YÖNELİK SÖZLERİ NEDENİYLE SAVCIYA İFADE VERDİ Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAAmerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian'a yönelik bir paylaşımında Ermenilere hakaret ettiği gerekçesiyle şikayet üzerine hakkında savcılık soruşturması başlatılan Murat Övüç, ifade verdi.

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian'a yönelik bir paylaşımında Ermenilere hakaret ettiği gerekçesiyle şikayet üzerine hakkında savcılık soruşturması başlatılan Murat Övüç, ifade verdi. Övüç, sözlerinin Kim Kardashian'a cevap olduğunu belirterek suçlamayı reddetti.Murat Övüç hakkında sosyal medya hesabı Instagram üzerinden 27 Nisan 2020'de yaptığı bir paylaşımında, Ermeni asıllı Kim Kardashian'a yönelik hakaret içerikli sözleri nedeniyle avukat Simon Çekem tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu. Suç duyurusunda, Övüç'ün sözlerinin toplumu ayrımcılığa sürükleyerek "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarını işlediği belirtilmişti. Suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma üzerine Murat Övüç, dün avukatı ile Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Basın Suçları Bürosu savcılığınca ifadesi alınan Övüç, videodaki sözlerinin "Kim Kardashian isimli Amerikan vatandaşı ve Osmanlı düşmanı Ermenilere karşı söylediğini" belirtti. Övüç ifadesinde, "Değerlerimizi aşağılayarak konuştuğu için böyle bir cevap verdim. Kendi ülkemdeki Ermeni vatandaşlarımıza böyle bir söylemim yoktur" dedi. Ermeni vatandaşlarına ve derneklerine yardım ettiğini ileri süren Övüç, suçlamayı reddetti. Övüç ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

Kaynak: DHA