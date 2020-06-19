Murat Övüç'e 1 yıl 6 aya kadar hapis istemi!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Murat Övüç'e 1 yıl 6 aya kadar hapis istemi!

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, hakkında "halkı kin düşmanlığa tahrik veya alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davada, "basit yargılama usulü" kapsamında yargılanacak

Murat Övüç'e 1 yıl 6 aya kadar hapis istemi!
19.06.2020 17:22 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:27

Murat Övüç hakkında Instagram hesabından ABD'de magazin dünyasının öne çıkan isimlerinden Kim Kardashian'ın sözlerine yönelik Ermenilerle ilgili yaptığı paylaşıma ilişkin "halkı kin düşmanlığa tahrik veya alenen aşağılama" suçundan hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Mahkeme, 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince Övüç'ün dosyasında basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verdi.

15 GÜN İÇİNDE SAVUNMA YAPACAK

Sanık Övüç ile dosyanın müştekisine tebligat gönderen mahkeme, her iki tarafın beyan ve savunmalarını 15 gün içinde yazılı olarak iletmesini istedi.

Tarafların yazılı beyan ve savunmalarının mahkemeye ulaşmasının ardından, mahkemenin dosyadaki delil durumu ve savunma içeriklerine göre duruşma yapmaksızın karar vereceği öğrenildi.

9 AYDAN 1 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Verilecek karara itiraz edilmesi halinde ise normal yargılama usulüne geçileceği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Murat Övüç'ün "halkı kin düşmanlığa tahrik veya alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Magazin
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Magazin
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Magazin
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı Magazin
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Magazin
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Vatandaşlar için 'Sokağa çıkın, geberin' diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi Magazin
Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı
Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı
Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu
Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu
Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalına kendisini konuk etti
Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalına kendisini konuk etti
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü
X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi
X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi
Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı
Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı
Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki 'Gay' kelimesini sansürledi
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu
Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu
Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı
Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Yıldız Tilbe 'Evlendim' diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı
Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı
Esra Erol'da tüyler ürperten olay! Eşi 'Üç harfliler bizim ayrılmamızı istiyor' deyip çocuklarla kaçtı
Esra Erol'da tüyler ürperten olay! Eşi "Üç harfliler bizim ayrılmamızı istiyor" deyip çocuklarla kaçtı
Ünlü oyuncu Meral Kaplan eski eşini ihbar etti!
Ünlü oyuncu Meral Kaplan eski eşini ihbar etti!
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı
Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı
Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti
Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Leyla Güven Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Lara Sıla Burcu Esmersoy Mustafa Ceceli
Spor Ali Koç Tamer Tuna Serdar Aziz Caner Erkin Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Bursa Karar Ankara
Şu an buradasınız: Murat Övüç'e 1 yıl 6 aya kadar hapis istemi! - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 17:46:06. #1.15#
title