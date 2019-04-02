Murat Orhan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Mersin Mut belediye başkan adayı olan Murat Orhan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Mersin Mut ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Murat Orhan isimli İyi Parti adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde İyi Parti Mersin Mut adayı Murat Orhan kimdir? İyi Parti Mersin Mut adayı Murat Orhan yüzde kaç oy aldı?

Murat Orhan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Mersin Mut belediye başkan adayı olarak gösterilen Murat Orhan Mut ilçesinde % 31,81 oranında oy almıştır. Mut ilçesinde % 31,81 oranında oy olan Murat Orhan adlı İyi Parti adayı toplamda 13.181 adet oy sayısına ulaştı.

Murat Orhan Kimdir?

1975 yılında Mersin'de doğdu.

Tarım müdürlükleri ve teknisyenlikleri görevlerinde bulundu.

2009-2014 Mut Belediye Başkanlığı görevini yaptı.

alen Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Strateji Geliştirme Uzmanı olarak görevini sürdürmektedir.

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