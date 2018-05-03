Murat Orhan MHP'den Milletvekili Aday Adayı Oldu

24 Haziran'da yapılacak seçim öncesi aday adaylarının partilerine yaptıkları başvuru sürüyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nde müracaatların bitimine az bir süre kala Karabük'ten son başvuruyu işadamı Murat Orhan yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nden Karabük Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu gerçekleştiren işadamı Murat Orhan, yaptığı açıklamada "Uzun yıllardır ticaret hayatının içerisinde ve Karabük ile iç içe bir hayat yaşıyorum. İstihdam sorunu başta olmak üzere Karabükümüzün temelde tüm sorunlarını biliyoruz. Ülkemizin geçtiği süreçte elimizi taşın altına koymak için bu göreve talip olduk. Ülkemiz ve Karabükümüz için tüm tecrübe ve birikimimizi seferber etmek, bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin yanında olma kararı aldım." dedi. - KARABÜK