Murat Ongun kimdir? İBB Sözcüsü Murat Ongun kimdir? Murat Ongun hayatı ve biyografisi!

13.01.2020 10:20 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:20

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili konularda yaptığı basın açıklamaları ile ülke gündeminde yer bulan Murat Ongun'un kim olduğu merak ediliyor. Peki, İBB Sözcüsü Murat Ongun kimdir? Murat Ongun hayatı ve biyografisi! İşte Murat Ongun hakkında merak edilenler…

İBB SÖZCÜSÜ MURAT ONGUN KİMDİR?

Murat Ongun, 2014 yılında, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı olarak, kurumsal iletişim alanına geçiş yapmıştı. O dönemlerde Murat Ongun kendisini şu şekilde anlatmıştı:

"1996'da Ankara'da televizyon haberciliğine başladım. Show Tv Ankara'dan Star Haber İstanbul'a 1998'de transfer oldum. 98'den 2008 yılına kadar Star-Atv ve Habertürk Tv'de muhabirlikten anchormanliğe yükseldim. Televizyon idarecisi olarak yönetimde görev aldım. 2008'de kendi isteğimle ayrıldım. 2009-2010 yılları arasında yaziisleri.com internet sitesini kurdum. 2010'da Cem Tv Genel Müdürü oldum. 2012'de Cnn Türk'te yayınlanan Sanayi Rotası programını 2014'e kadar sundum. 2014 yılından beri Ekrem İmamoğlu'na danışmanlık yapıyorum."

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarına göre, İBB başkanı olmasından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ilk atama yapıldı. İBB Başkan Danışmanlığı'na Murat Ongun atandı.