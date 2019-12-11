Murat nehrine balık avına giden kişiden haber alınamıyor
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Murat nehrine balık avına giden kişiden haber alınamıyor

Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat nehrine balık avına giden kişiden dünden bu yana haber alınamıyor.

11.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:06
Murat nehrine balık avına giden kişiden haber alınamıyor

'ın ilçesinde Murat nehrine balık avına giden kişiden dünden bu yana alınamıyor.


Kovancılar ilçesi Pınartepe köyünde yaşayan Zülfü Şeker, dün balık avlamak için Palu ilçesinin Seydili köyü yakınlarında Murat nehri kıyısına gitti.


Şeker'in geç saatlere kadar eve dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi.


Jandarma ekiplerince bölgede yapılan aramada Şeker'e ait olduğu belirlenen elbise ve av malzemesine rastlandı.


AFAD, jandarma, dalgıç polisler ve güvenlik korucuları tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı.

Şeker'in nehre düşerek akıntıya kapılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA
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