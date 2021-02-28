Murat Nehri'nin yüzeyinde akan buzlar görsel şölen sundu
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Murat Nehri'nin yüzeyinde akan buzlar görsel şölen sundu

28.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 28.02.2021 14:44
Murat Nehri'nin yüzeyinde akan buzlar görsel şölen sundu

Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklığın sıfırın altında 18 dereceyle ölçüldüğü Ağrı'da, Murat Nehri'nin yüzeyinde akan buzlar güzel görüntüler oluşturdu.

Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklığın sıfırın altında 18 dereceyle ölçüldüğü Ağrı'da, Murat Nehri'nin yüzeyinde akan buzlar güzel görüntüler oluşturdu.

Dondurucu soğukların etkisi altındaki Ağrı'da, çetin geçen kış yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kışın zorlukların yanında güzellikleri de beraberinde getirdiği kentte, kaynağı Diyadin ilçesinde başlayan ve Fırat Nehri'nin önemli kollarından biri olan Murat Nehri'nin yüzeyinde soğuk hava nedeniyle oluşan buz kütleleri akmaya başladı.

Buzların su yüzeyindeki akışı drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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