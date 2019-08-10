Murat Nehri'ne giren çocukların boğulması

10.08.2019 15:09

Muş'un Malazgirt ilçesinde serinlemek için Murat Nehri'ne giren 4 çocuğun boğulduğu olayda, sudan çıkarılan 12 yaşındaki Boran Yıldırım da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İlçede 3 Ağustos'ta Murat Nehri kıyısında piknik yaparken 4 çocuğun girdikleri suda boğulduğu olayda, kurtarılan Boran Yıldırım (12), tedavi gördüğü Muş Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yıldırım'ın cenazesi, ilçeye 10 kilometre uzaktaki Beşçatak köyünde, aynı olayda yaşamını yitiren 4 arkadaşının yanına defnedildi.

Olay

Malazgirt'te 3 Ağustos'ta serinlemek amacıyla girdikleri Murat Nehri'nde akıntıya kapılan Muhammed Demir (9), İlhami Demirbilek (9), Rohat Burukanlı (12) ve Taner Güven (10) hayatını kaybetmiş, boğulma tehlikesi geçiren Boran Yıldırım da hastanede tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA