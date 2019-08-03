Murat Nehri'ne giren 4 çocuk boğuldu, 2'si kayboldu -4
MUŞ'un Malazgirt ilçesine bağlı Beşçatak köyünde, gittikleri piknikte, serinlemek için Murat Nehri'ne giren Kuran kursu öğrencisi 4 çocuk boğuldu, 2 çocuk ise kayboldu.
MUŞ'un Malazgirt ilçesine bağlı Beşçatak köyünde, gittikleri piknikte, serinlemek için Murat Nehri'ne giren Kuran kursu öğrencisi 4 çocuk boğuldu, 2 çocuk ise kayboldu.
Malazgirt'e bağlı Beşçatak köyünün imamı, Kuran kursuna gelen 40 öğrenciyi, Murat Nehri kıyısına pikniğe götürdü. Burada, serinlemek için suya giren çocuklardan 6'sı akıntıya kapıldı. Arkadaşlarını gören çocukların çığlıklarını duyan köylüler, koşarak bölgeye geldi. Köy sakinleri, nehre girerek 4 çocuğun cansız bedenini kıyıya çıkardı. 2 çocuğa ise ulaşılamadı.
İhbar üzerine köye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipleri, kayıp 2 çocuğun bulunması için çalışma başlattı.
Çocukların cansız bedenleri ise yapılan incelemelerin ardından Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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