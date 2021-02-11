Murat Nehri'nde oltayla 1,5 metre uzunluğunda balık avladı
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Murat Nehri'nde oltayla 1,5 metre uzunluğunda balık avladı

11.02.2021 18:21 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:24
Murat Nehri'nde oltayla 1,5 metre uzunluğunda balık avladı

Muş'un Malazgirt ilçesinde balıkçılık yapan Yusuf Ayfer, Murat Nehri'nde oltasıyla bir buçuk metre uzunluğunda, 30 kilogram ağırlığında yayın balığı avladı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde balıkçılık yapan Yusuf Ayfer, Murat Nehri'nde oltasıyla bir buçuk metre uzunluğunda, 30 kilogram ağırlığında yayın balığı avladı.

Tezgahta yayın balığını gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İlçede balık tezgahı olan Ayfer, çocuklarıyla Murat Nehri'nde balık avladığı sırada oltasına büyük bir balığın takıldığını söyledi.

Oltasındaki balığı kıyıya çıkarmakta güçlük yaşadığını ifade eden Ayfer, "Çevrede balık avlayanlardan yardım alarak, yayın balığını kıyıya çekmeyi başardım. Yayın balığı 1,5 metre uzunluğunda ve 30 kilogram ağırlığında. İki çocuğum var balık iki çocuğumun boyundan da uzun. Balığın büyüklüğünü görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Yıllardır geçimimi balıkçılıkla sağlıyorum. Bugüne kadar bu büyüklükte balık avlamamıştım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

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