Murat Nehri'nde avlanan balıklar ilgi görüyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde vatandaşlar, Murat Nehri'nde avladıkları balıkları şehir merkezinde satıyor.

Balıkçılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, nehirde sallarla açılarak, attıkları ağlarla balık avladı.

Nehirde balık avlayan vatandaşlardan Ramazan Yıldırım, bu yıl balık bolluğunun yaşandığını söyledi.

Avladıkları balıkları şehir merkezinde sattığını anlatan Yıldırım, "Murat Nehri'nden çıkartılan balıkların kilosu 5 ile 10 lira arasında satılıyor. Batı illerinden getirtilen deniz ürünleri daha pahalı. Vatandaşın alım gücü düşük olduğu için daha çok bizim avladığımız balığı alıyor." dedi.

Balıkçı Abdurahman Akgün ise, "Kırmızı et ve tavuk fiyatlarına göre vatandaşlar daha ucuz olan balığı seçiyor. Her balıkçı günlük ortalama 100 kilo balık satıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin