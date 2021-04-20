Murat Nehri'nde akıntıya kapılıp hayatını kaybeden İpek toprağa verildi

AĞRI'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde oynarken Murat Nehri'nde düşerek kaybolan ve yaklaşık 20 saat sonra cansız bedenine ulaşılan 6 yaşındaki İpek Yıldız toprağa verildi.

AĞRI'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde oynarken Murat Nehri'nde düşerek kaybolan ve yaklaşık 20 saat sonra cansız bedenine ulaşılan 6 yaşındaki İpek Yıldız toprağa verildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Murat Nehri kıyısında oynarken suya düşerek akıntıyla sürüklenen İpek Yıldız'ın, yaklaşık 20 saat sonra düştüğü yerden 15 kilometre uzaklıktaki kaplıcalar mevkisinde cansız bedenine ulaşıldı. İpek Yıldız, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından akşam saatlerinde köy mezarlığında yakınlarının göz yaşları içinde toprağa verildi. İpek'in cenazesine katılan Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, aileye baş sağlığı dileklerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR