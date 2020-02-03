Murat Nehri kısmen dondu - MUŞ
Murat nehrinden genel görüntüler Vatandaşlardan Nuri Bozkur'tun açıklaması Genel görüntüler Murat Nehri kısmen dondu MUŞ - Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte Murat Nehri'nin yüzeyinin büyük bölümü buzla kaplandı.
03.02.2020 10:31 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:33
Murat nehrinden genel görüntüler
Vatandaşlardan Nuri Bozkur'tun açıklaması
Genel görüntüler Murat Nehri kısmen dondu
MUŞ - Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte Murat Nehri'nin yüzeyinin büyük bölümü buzla kaplandı.
Kaynak: AA