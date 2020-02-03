Murat Nehri kısmen dondu - MUŞ
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Murat Nehri kısmen dondu - MUŞ

Murat nehrinden genel görüntüler Vatandaşlardan Nuri Bozkur'tun açıklaması Genel görüntüler Murat Nehri kısmen dondu MUŞ - Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte Murat Nehri'nin yüzeyinin büyük bölümü buzla kaplandı.

03.02.2020 10:31 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:33
Murat Nehri kısmen dondu - MUŞ

Murat nehrinden genel görüntüler

Vatandaşlardan Nuri Bozkur'tun açıklaması

Genel görüntüler Murat Nehri kısmen dondu

MUŞ - Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte Murat Nehri'nin yüzeyinin büyük bölümü buzla kaplandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Murat Nehri kısmen dondu - MUŞ
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