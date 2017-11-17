Muş'ta Orman ve Su İşleri Bakanlığınca uygulanan, "Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi" kapsamında köylerde ısı yalıtımı çalışmaları sürüyor.



Merkeze bağlı Özdilek köyünde, proje kapsamında 30 evde daha ısı yalıtımı yapıldı.



Köy sakinlerinden Nesim Güneysu, önceden kış aylarında ısınmak için 3 ton kömür ve 1 ton odun aldıklarını söyledi.



Evlerde yapılan ısı yalıtımı ile yakacak konusunda büyük tasarruf sağlayacaklarını anlatan Güneysu, "Devletimiz yüzde 80 hibe ile köyümüzde şu ana kadar 30 evin izolasyonunu yaptı. Birçok dar gelirli insan faydalandı. Devletimize teşekkür ederim." dedi.



Muş Orman ve Su İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 2017 yılı ORKÖY çalışmaları çerçevesinde merkez ve Hasköy ilçesine bağlı 11 köyde 898 bin 700 lira harcama ile 131 evin dış cephe ısı yalıtımı ve mantolama çalışmasının yapıldığı belirtildi.