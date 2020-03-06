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Murat Kocakaya, görme engelli milli sporcuları ziyaret etti

Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Golbol Kadın Milli Takımı'nı ve gençlerde dünya rekortmeni görme engelli atlet Havva Elmalı'yı ziyaret etti.

06.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:18
Murat Kocakaya, görme engelli milli sporcuları ziyaret etti

Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Golbol Kadın Milli Takımı'nı ve gençlerde dünya rekortmeni görme engelli atlet Havva 'yı ziyaret etti.

Eryaman Spor Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, sporcular ve teknik ekibe desteklerini ve başarı dileklerini iletti. Kocakaya, milli takımdan altın madalya beklediğini söyledi.


Kaynak: DHA

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