Murat Kekilli'nin çalınan cipi terk edilmiş halde bulundu
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Murat Kekilli'nin çalınan cipi terk edilmiş halde bulundu

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Haberler | Magazin

Murat Kekilli'nin çalınan cipi terk edilmiş halde bulundu Adana'da tamirdeyken çalındıktan sonra mahallede terk edilmiş olarak bulunan cip, ünlü sanatçıya teslim edildi Adana'da sanatçı Murat Kekilli'nin tamirdeyken çalınan cipi terk edilmiş olarak bulundu.

Murat Kekilli'nin çalınan cipi terk edilmiş halde bulundu

Adana'da tamirdeyken çalındıktan sonra mahallede terk edilmiş olarak bulunan cip, ünlü sanatçıya teslim edildi

ADANA - Adana'da sanatçı Murat Kekilli'nin tamirdeyken çalınan cipi terk edilmiş olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesinde meydana geldi. Sabah iş yerine gelen vatandaşlar yol ortasında 34 HR 6999 plakalı cipin terk edilmiş halde olduğunu görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler plakadan cipi sorguladığında 3 Haziran günü Turhan Cemal Beriker Bulvarındaki bir oto tamirhanesinden cipin çalındığını belirledi. Ayrıca polis yaptığı ruhsat incelemesinde cipin ünlü sanatçı Murat Kekilli'ye ait olduğunu saptadı. Polis ekipleri cipte inceleme yaptı. Yapılan incelemede cipin bagajından Kekilli'nin fotoğrafları da çıktı. Polis zanlıları bulmak için cipte parmak izi çalışması yaptıktan sonra Kekilli ile irtibata geçip cipi teslim etti.

Bu arada, Kekilli aracının çalınması ve geri bulunasına twitter hesabından şöyle tepki verdi:

"Amma da ballıyım ha! 10 gün önce memlekete ziyarete geldim. Önce aracın motoru arızalandı, çekici ile servise gönderdim. Bir hafta sonra o arızalı aracı çaldılar. Hırsızlar aracı 500 metre ötede stop edince bırakıp kaçmışlar.

Murat Kekilli'nin çalınan cipi terk edilmiş halde bulundu
Murat Kekilli'nin çalınan cipi terk edilmiş halde bulundu
Murat Kekilli'nin çalınan cipi terk edilmiş halde bulundu
Murat Kekilli'nin çalınan cipi terk edilmiş halde bulundu
Murat Kekilli'nin çalınan cipi terk edilmiş halde bulundu
Murat Kekilli'nin çalınan cipi terk edilmiş halde bulundu
Murat Kekilli'nin çalınan cipi terk edilmiş halde bulundu
Murat Kekilli'nin çalınan cipi terk edilmiş halde bulundu
Murat Kekilli'nin çalınan cipi terk edilmiş halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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