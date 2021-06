Murat Karayılan'ın sağ kolu örgütteki paniği anlattı

Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan ve PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın sağ kolu olan Özgür Gabar kod aldı terörist Fırat Şişman, itiraflarda bulunarak, "Bütün arkadaşlarım kendileri için, aileleri için, yeni ve anlamlı bir hayata başlamak için kalan hayatlarını devam ettirebilme düşüncesi içerisinde bulunmalıdırlar" dedi.

Şırnak'ın Bestler-Dereler Domuz Dağı bölgesinde 8 Nisan'da gerçekleştirilen Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca devam eden operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat birlikleri PKK terör örgütü liderlerinden Murat Karayılan'ın "Manevi oğlum" dediği kırmızı bülten ile aranan sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman ağır yaralı olarak ele geçirildi. 7 kurşun yarası olduğu tespit edilen Şişman'a ilk müdahale güvenlik birimlerince olay yerinde yapıldı. Aşırı kan kaybeden Şişman'a jandarma personelinden alınan 2 ünite kan verildi. Şişman, helikopter ile Şırnak Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın hastanesinde kaldırılarak 1 buçuk ay süren tedavi sürecinde devletin göstermiş olduğu şefkatten etkilenerek itiraflarda bulundu.

"Zulüm mü ederler, işkencemi yaparlar kaygılarını yaşamadan cesaretlice kendileri için verecekleri kararla gelebilmelidirler"

Uzun yıllardır yürütülen savaş ortamının halka ekonomik ve sosyal olarak büyük kayıplar yaşattığını, örgüt mensuplarının artık hiçbir kaygıya düşmeden gelip teslim olmaları gerektiğini vurgulayan Şişman, "Uzun yıllardır yürütülen savaş tüm arkadaşları yordu, yıprattı. Halka büyük zararlar verdi. Halkın büyük acılar yaşamasına yol açtı. Özellikle bu işin içerisinde olup bu işin içerisinde büyük zorluklar yaşayan insanlar bu işin gerçekliğini daha iyi görmekteler. Doğruyla yanlışı görüp ona göre hareket etmeleri bu ülkenin bu insanın bu ülkede yaşayan insanların yararına olacağını düşünüyorum. Arkadaşların bu konuda hiçbir kaygıya ve farklı yaklaşıma girmeden acaba biz örgütten ayrılırsak ya da ailelerimize dönersek, şehirlerimize köylerimize dönersek devletin bize yaklaşımları olumsuz mu olur. Ondan sonra zulüm mü eder, işkencemi yapar kaygılarını yaşamadan cesaretlice kendileri için verecekleri kararla gelebilmelidirler. insanlar yani aileleri ile buluşma düşüncesinde olmasına rağmen gelme cesaretinde bulunamıyorlardı. Farklı yeni bir hayata başlama düşüncesinde olmalarına rağmen yine gelme cesaretinde bulunamıyorlardı" ifadelerini kullandı.

Bunun en bariz örneğinin kendisi olduğunu, örgüt mensuplarının artık diğer güçlerin oyunlarına gelmeden iyi bir bilinç ve anlayış düzeyi ile dönmeleri gerektiğini dile getiren Şişman, "Hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız, her birimiz bu ülkeye sahip çıkma ve bu ülkenin geleceğini düşünmek zorunda olmaktadır. Dış emperyalist güçlerin ve diğer farklı güçlerin oyunlarına gelmeden bin yıllık tarihi geçmişimizi düşünerek, daha önceki oyunları boşa çıkardığımız gibi şimdi de var olan oyunları boşa çıkarabilecek bilinç, anlayış ve erdemlikte olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Bütün arkadaşlarım kendileri için, aileleri için, yeni ve anlamlı bir hayata başlamak için kalan hayatlarını devam ettirebilme düşüncesi içerisinde bulunmalıdırlar"

Şimdiye kadar başkaları için yapılan fedakarlıkları ve çekilen büyük zorlukların bir kenara bırakarak bütün teröristlerin ailelerine dönmelerini, yeni ve anlamlı bir hayata başlamak için bir fırsatlarının olduğunu dile getiren Fırat Şişman, "Tüm arkadaşlara çağrım şimdiye kadar örgüt içerisinde yaşanan ve var olan zorlukları sizlerde en az benim kadar biliyorsunuzdur. ve yaşayarak bizzat öğrendiniz. Şimdiye kadar başkaları için yapılan fedakarlıkları, çekilen büyük zorlukları bir kenara koyarak bundan sonra bütün arkadaşlarım kendileri için, aileleri için, yeni ve anlamlı bir hayata başlamak için kalan hayatlarını devam ettirebilme düşüncesi içerisinde bulunmalıdırlar. Bundan sonra en azından yeni ve anlamlı bir hayata başlamak için haliyle arkadaşlar kendileri için doğru olan kararı verebilme cesaretinde bulunmalıdırlar. Belki arkadaşlar örgütün çekirdek kadrosunu eleştirme cesaretinde bulunmayabilirler. Fakat her arkadaş doğru ile yanlışı birbirinden ayırabilecek bilinçle olduğuna inanıyorum. Çünkü arkadaşlar uzun yıllardır örgüt içerisinde son gelmeyen, bitmeyen amansız bir savaş içerisindeler" açıklamasını kaydetti.

"Sonuç itibariyle 25 yıldır örgüt ortamında kaldığım zamanın benim için hiçbir faydası olmadığını gördüm"

Şişman, "Kim ne diyecek, kim nasıl değerlendirme yapacak kaygısına girmeden daha bilinçlice hareket edilebilmelidir. Belki çoğu arkadaşta böyle bir kaygı olabilir. Acaba devlet bize nasıl yaklaşır, işkence mi yapar, hapse mi atar, ya da örgütün arkadaşlar içerisinde oluşturmuş olduğu farklı algılara ve değerlendirmeler göre yaklaşım içerisinde olunmamalı. Kendim de yani böylesi bir ortama gelmeden önce devlete karşı olumsuz bende oluşmuş algılar vardı. Fakat ağır yaralı bir şekilde ele geçtikten sonra her anlamıyla devletin bana karşı olumlu yaklaşımları oldu. Gördüğüm çok farklı durumlar oldu. Ama sonuç itibariyle 25 yıldır örgüt ortamında kaldığım zamanın benim için hiçbir faydası olmadığını gördüm. Ailem için hiçbir faydası olmadığını gördüm. Ülkedeki insanlar için bir faydasının olmadığını gördüm. Bütün arkadaşlar da benim gibi düşünüyor. Her arkadaş kafasında oluşmuş soru işaretlerini bir kenara koyarak kendileri için, aileleri için doğru olan sonuç ne ise ona göre cesaretlice gereken adımı atabilmeliler" şeklinde konuştu.

"Devletin her arkadaşın yeni bir hayata başlaması için kendilerine gereken bütün desteği vereceğine inanıyorum"

Kendisinin ağır yaralı olarak ele geçtikten sonra Devletin kendisine her anlamda olumlu yaklaşımlarının olduğunu, 25 yıldır örgütte kalmasının hiçbir anlam ifade etmediğin belirten Fırat Şişman, "Buradaki topraklar hepimize yetecek kadar var. Artık kinin, nefretin, bir kenara koyularak kardeşliğin, birlikteliğin, beraberliğin ve daha önceki 1000 yıllık kardeşlik duygularımızı, bağlarımızı, nasıl geliştireceğimize yönelik düşüncesi içerisinde olmalıyız. ve her arkadaş gelme cesaretinde bulunursa devletin de bütün arkadaşları bir ana şefkatiyle kucaklayacağını düşünüyorum. Her arkadaşın yeni bir hayata başlaması için kendilerine gereken bütün desteği vereceğine inanıyorum. Dış güçlerin emellerini, oyunlarını boşa çıkarmak için daha bilinçlice bir yaklaşım içerisinde olunmalıdır. en kısa zamanda kendileri için doğru olan kararları verip ait oldukları topraklara, ortamlara ve aile ortamına gelebilmeliler" diyerek itiraflarını sonlandırdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı