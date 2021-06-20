Murat Karayılan'ın sağ kolu, örgütteki paniği anlattı

Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan ve PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın sağ kolu olan Özgür Gabar kod aldı terörist Fırat Şişman, itiraflarda bulunarak, "Devlet bütün arkadaşları bir ana şefkatiyle kucaklayabilecek güçte ve inançta ve gelecek her arkadaşa bütün...

Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan ve PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın sağ kolu olan Özgür Gabar kod aldı terörist Fırat Şişman, itiraflarda bulunarak, "Devlet bütün arkadaşları bir ana şefkatiyle kucaklayabilecek güçte ve inançta ve gelecek her arkadaşa bütün yönleriyle destek verebilecek durumdadır" dedi.

Şırnak'ın Bestler-Dereler Domuz Dağı bölgesinde 8 Nisan'da gerçekleştirilen Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca devam eden operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat birlikleri PKK terör örgütü liderlerinden Murat Karayılan'ın "Manevi oğlum" dediği kırmızı bülten ile aranan sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman ağır yaralı olarak ele geçirildi. 7 kurşun yarası olduğu tespit edilen Şişman'a ilk müdahale güvenlik birimlerince olay yerinde yapıldı. Aşırı kan kaybeden Şişman'a jandarma personelinden alınan 2 ünite kan verildi. Şişman, helikopter ile Şırnak Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın hastanesinde kaldırılarak 1 buçuk ay süren tedavi sürecinde devletin göstermiş olduğu şefkatten etkilenerek itiraflarda bulundu.

"Türkiye'de üretilen üretilen SİHA ve İHA'lar genel olarak örgütteki geçmiş süreçteki hareket kabiliyetinin tümünü ortadan kaldırmış oldu"

Özellikle Türkiye'de üretilen yeni silah ve teknolojiler ile İHA ve SİHA'ların etkin olarak kullanılmasının terör örgütüne büyük darbeler vurduğunu ve sıkıntılar yaşattığını, örgütü eylem yapamaz, hareket edemez hale getirdiğini, mağara ve sığınaklara hapsettiğini dile getiren Fırat Şişman, "Son beş altı yıldır özellikle askeri performans açısında örgüt büyük bir düşüşe geçmiş durumda. Kitle desteğinin çoğunu kaybetti. Örgüte katılımlar sıfıra indi. Eyaletlerde kuzey eyaletler diğer alanlarda örgütün eylem yapma kapasitesi neredeyse sıfıra inmiş durumda. Özellikle Türkiye'de üretilen yeni modern askeri teknolojiler üretilen SİHA ve İHA'lar genel olarak örgütteki geçmiş süreçteki hareket kabiliyetinin tümünü ortadan kaldırmış oldu. Hareket edemeyen örgüt üyeleri artık sığınaklarda yaşamak zorunda kaldılar eylem yapılmayınca hareket edemeyen yani SİHA ve İHA'lardan dolayı hareket edemeyen gerilla mecburen doğal olarak sığınaklarda savunma amaçlı üslenmek durumunda kaldı. Bu durumda da yine rahat ortamlarda bulunan kuzey koşullarını görmezden gelen, aslında bilen fakat görmezden gelen örgütün çekirdek kadrosu bu sefer kuzey eyaletlerinde kalan, büyük zorluklar yaşayan orta ve orta kademe kadro ve savaşçı yapısını ağır bir şekilde eleştirme durumuna girdi" ifadelerini kullandı.

"Daha önce devletin mevcut durumda elinde bulundurduğu modern savaş teknikleri İHA'lar SİHA'lar diğer teknikleri yoktu"

Rahat ortamlarda bulunan çekirdek kadronun daha önce Kuzey'de birçok faaliyet yürütmüş kişiler olduğunu söyleyen Şişman, "Daha önce devletin mevcut durumda elinde bulundurduğu modern savaş teknikleri İHA'lar SİHA'lar diğer teknikleri yoktu. Ama o zaman şimdiki yapıyı eleştiren insanlar vardı. O zaman Kuzey Eyaletlerinde olmalarına rağmen denetimlerinde binlerce insan vardı, yapı vardı, tecrübeli kadrolar vardı. Devletinde ileri düzeyde gelişmiş savaş teknolojisi yoktu. Ona rağmen binlerce kişi ile başaramadıklarını şimdi eyaletlerde çok az sayıda kalmış bölgelerde, çok az sayıda kalmış ve modern tekniğe karşı neden başarı elde edilmiyor, neden eylem yapılmıyor diye buradaki insanlar eleştiriliyor. O zaman bunu sormak lazım binlerce insanla yapamadığını sayıları çok az kalmış son modern savaş teknolojilerine karşı başarı beklemek ya da zafer yapılacak kanısına girmek bu örgütün çekirdek kadrosunun yaşadığı büyük yanılgıyı göstermektedir" açıklamasını kaydetti.

"Çekirdek kadro bu insanların ölümünden ya da yaşamlarının yitirilmesinden bizzat kendileri sorumludur"

Terör örgütünün son 5-6 yıllık süreçte büyük bir düşüşe geçtiğini, artık eskisi gibi halk desteğini alamadığını ve yaşanılan kayıpların gerçek sorumlusunun ise çekirdek kadro olduğunun altını çizen Fırat Şişman, şu şekilde devam etti:

"Son beş altı yıllık bir süredir örgüt askeri olarak büyük bir düşüşe geçmiş durumdadır. Eskisi gibi katılımlar olmamaktadır, eylemler yapılmamaktadır. Örgüt büyük ölçüde kitle desteğini kaybetmiş durumdadır, özellikle İHA'ların SİHA'ların ve devletin yeni üretmiş olduğu teknikler devreye girince örgütün geçmişteki hareket kabiliyeti sıfıra inmiş durumda, hareket edemeyen eylem yapamayan orta kademe ve savaşçı yapısı örgüt tarafından ciddi düzeyde eleştirilmektedir. Neden eylem yapılmıyor? Neden hareket edilmiyor? diye. Harekete geçen orta kademe ve savaşçı yapısı bu sefer de SİHA ve İHA'lara görüntü veriyor, insanlar hayatlarını kaybediyorlar, hayatlarını kaybeden insanlar yine örgüt tarafından eleştiriliyor. 'Niye gündüz hareket ediliyor? Niye sivil insanlarla görüşme yapılıyor? Neden açık hareket tarzı esas alınıyor?' diye, yine ölen ve yaşamını yitiren insanlardan hesap isteniyor, yani örgüt hiçbir zaman geçmişte de olduğu gibi yaptığı hataların, eksikliklerin özeleştirisini erdemli bir biçimde verme kabiliyetinde, erdeminde bulunmadı, sürekli alt kademe orta kademe yapıyı eleştirdi, bütün hataları onlarda gördü. Hiçbir zaman hatayı kendisinde görmedi. slogan atarak bu yıl final yılı bu yıl zafer yılı bu yıl bilmem ne yılı diyerek yani insanları kandırmanın bir anlamı olmadığı şekilde, kadro tarafından bilinmeli görülmelidir. Harekete geçtiklerinde de büyük kayıplar veriliyor, bu kayıpların asıl nedeni ve sebebi çekirdek kadronun kendisidir. Çekirdek kadro bu insanların ölümünden ya da yaşamlarının yitirilmesinden bizzat kendileri sorumludur."

"Artık savaşla bu işin sonuçlanmayacağı, örgütün söylediği gibi başarı da kazanılmayacağı, bütün arkadaşlar tarafından bilinmektedir"

Bütün teröristlere teslim olmaları yönünde çağrı yapan ve artık bu çatışma ortamına son verilmesi gerektiğini dile getiren Şişman, bu ülkenin herkese yetebilecek kadar büyük olduğunu vurgulayarak, "Tüm arkadaşlara ve arkadaşlarıma çağrım bu yönlüdür. Örgütte özellikle son dönemlerde yaşanan bütün zorlukları, en az benim kadar biliyorsunuzdur. Belki örgütün çekirdek kadrosunu eleştirme cesareti herkeste olmayabilir. Fakat her arkadaşın doğru ile yanlışı ayırt edebilecek bilinç ve düşüncede olduğunu biliyorum. Artık savaşla bu işin sonuçlanmayacağı, örgütün söylediği gibi başarı da kazanılmayacağı, bütün arkadaşlar tarafından bilinmektedir, görülmektedir. Bu nedenle bundan sonraki süreci her arkadaş daha doğru değerlendirmeli, daha iyi düşünmeli, kendisi için, ailesi için, bölge insani için, bu ülkedeki insanlar için daha iyi nasıl sonucu varılacağı yönünde olumlu sonuçların ortaya çıkması için doğru bir karara gitmesi gerekmektedir. Bu ülke hepimize yetecek kadar vardır, bu ülke hepimizin, hepimiz bu ülkenin bu toprağın çocuklarıyız. Daha öncesine dayanan bin yıllık bir kardeşlik bağlarımız mevcut. Bundan sonrada var olan enerjimizi kin, nefret, kan dökme, birbirine vurma, öldürme yerine bu ülkenin geleceği için var olan enerjimizi harcayabilmemiz gerekiyor. Tüm arkadaşlar bunu bilmeliler" şeklinde konuştu.

"Devlet bütün arkadaşları bir ana şefkatiyle kucaklayabilecek güçte ve inançta ve gelecek her arkadaşa bütün yönleriyle destek verebilecek durumdadır"

Şişman, "Devlet bize ne yapar, nasıl yaklaşır, ne söyler gibi kaygılara girmeden var olan gerçekliklere göre doğrulara göre hareket edebileceklerine inanıyorum. Devlet bütün arkadaşları bir ana şefkatiyle kucaklayabilecek güçte ve inançta ve gelecek her arkadaşa bütün yönleriyle destek verebilecek durumdadır. Arkadaşlar da devlete yönelik var olan kaygılarını da bir kenara atarak gelebilme cesaretinde bulunmaları gerekiyor. Artık savaşla zaten bu iş yürümez, yürütülmez. Sonuç da elde edilmez. Bundan dolayı artık kalan hayatımızın ve hayatların bazılarının amaçları için değil de ülkenin geleceği için ölmeden öldürmeden yaşayarak anlamlı bir kardeşliği, var olan kardeşliğimizi güçlendirerek, geleceği görerek bu temelde doğru bir mücadele içerisinde olabiliriz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı