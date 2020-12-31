Murat Karahan İş Sanat'ın, Yeni Yıl Konseri'nin konuğu oldu
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Murat Karahan İş Sanat'ın, Yeni Yıl Konseri'nin konuğu oldu

31.12.2020 23:49 | Son Güncelleme: 31.12.2020 23:52
Murat Karahan İş Sanat'ın, Yeni Yıl Konseri'nin konuğu oldu

İş Sanat'ın, Yeni Yıl Konseri'nin bu seneki konuğu ünlü tenor Murat Karahan oldu.

İş Sanat'ın, Yeni Yıl Konseri'nin bu seneki konuğu ünlü tenor Murat Karahan oldu.

İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanan konserde Karahan'a, orkestra şefi Erol Erdinç yönetimindeki Limak Filarmoni Orkestrası eşlik etti.

Bilkent Konser Salonu'nda seyircisiz olarak kaydedilen konserde aralarında "If You Go Away", "Shape of My Heart", "Stay With Me", "Parla Piu Piano", "Canta Pa Me", "Masum Değiliz" ve "Son Perde" gibi eserlerin de yer aldığı Türk Sanat Müziği'nden aryalara ve sevilen pop şarkılarına uzanan özel bir repertuvar sanatseverlerle buluştu.

Etkinlik sezon sonuna kadar ücretsiz izlenebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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