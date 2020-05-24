Murat Karahan, "Evde Bayram Konserleri" kapsamında Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda sahne aldı -...
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Murat Karahan, "Evde Bayram Konserleri" kapsamında Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda sahne aldı -...

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü, ünlü tenör Murat Karahan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığınca başlatılan Evde Bayram Konserleri kapsamında, Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda sahne aldı.

24.05.2020 00:08 | Son Güncelleme: 24.05.2020 00:14

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü, ünlü tenör Murat Karahan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığınca başlatılan Evde Bayram Konserleri kapsamında, Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda sahne aldı.

Türkiye'nin farklı şehirlerindeki kültür hazinelerinde 19-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ve müziğin farklı türlerini barındıran konser programı devam ediyor.

Ana akım medya mecraları ile sosyal medyadan yayınlanan konsere, bu kez Pamukkale Hierapolis Antik Kenti ev sahipliği yaptı.

Antik kentin içindeki mitolojik kabartmaları ve görkemli yapısıyla dikkati çeken, Roma dönemine ait 1800 yıllık Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda Antalya Devlet Opera Balesi Orkestrası'yla sahne alan tenör Karahan, popüler Türk Sanat Müziği parçalarını seslendirdi. Konser, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Konserler dizisi kapsamında yarın Safranbolu'da Kubat - Vazgeçilmeyen Türküler, 25 Mayıs'ta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Fettah Can ve 26 Mayıs'ta İstanbul Arkeoloji Müzesinde Mazhar Alanson konserleri düzenlenecek.

Bu arada, konserlerin organizasyonu sürecinde salgına karşı gerekli tedbirlerin alındığı, hijyen ve güvenlik önlemlerine harfiyen uyulduğu bildirildi.

Murat Karahan, 'Evde Bayram Konserleri' kapsamında Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda sahne aldı -...

Kaynak: AA

Manşet

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